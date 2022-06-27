В Национальном собрании Армении обсуждается вопрос избрании 3 судей Административной палаты Кассационного суда и 3 судей по рассмотрению гражданских дел Антикоррупционной палаты Кассационного суда.

Как сообщает «Арменпресс», Высший судебный совет на вакантные должности судей Административной палаты Кассационного суда выдвинул кандидатуры Грача Айвазяна, Артака Зейналяна, Лианы Акопян, Артура Аракеляна, Ара Бабаяна, Арцруна Мирзояна, Акопа Григоряна, Кристине Мкоян и Артура Погосьяна.

На вакантные должности судей Палаты по рассмотрению гражданских дел Антикоррупционной палаты Кассационного суда выдвинуты кандидатуры Лизы Григорян, Карена Туманяна и Липарита Меликджаняна.