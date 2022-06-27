По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Азербайджан отказывается разговаривать с армянской стороной, а публично обвиняет в этом Армению с той целью, чтобы легитимировать новую войну против Армении.

Как сообщает Арменпресс, такое убеждение Пашинян выразил в ходе онлайн-пресс-конференции.

На вопрос, имеет ли мирная повестка в сегодняшних геополитических реалиях реальную альтернативу в контексте отношений с Азербайджаном и даже Турцией, Пашинян ответил отрицательно.

“И вчера не было альтернативы, и позавчера не было альтернативы. Другое дело, насколько мы сможем реализовать эту программу. Очень важно констатировать, что установление мира не может быть односторонней повесткой дня, это должно быть обоюдное, конструктивное движение. Моя оценка такова: альтернативы нет, и вчера не было альтернативы, и завтра не будет альтернативы. Альтернативы нет, и поэтому мы делаем и продолжим делать все, чтобы открыть эру мирного развития для Армении и нашего региона”, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что альтернативой мирной повестке дня является новая война. Азербайджан сам отказывается от переговоров, публично обвиняя Армению в отказе от переговоров.

“Моя оценка одна: это делается для легитимации новой войны против Армении. У нас нет иллюзий относительно глубинных целей и намерений Азербайджана, но тем более в данном случае для нас более принципиально и важно терпеливо продвигать мирную повестку. Я много раз говорил, что на этом пути нужны крепкие нервы, уравновешенность, максимально неэмоциональное состояние”, — сказал премьер-министр, еще раз подчеркнув, что альтернативы мирной повестке не существует.