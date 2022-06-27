Представители Армении и Азербайджана несколько раз обсуждали и фиксировали, что идеи по мирному соглашению еще предстоит сопоставить и понять, в каком формате, с какими темпами и какие положения должно включать в себя мирное соглашение.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос, есть ли подвижки в процессе подготовки к армяно-азербайджанским мирным переговорам, когда начнутся переговоры и когда будет подписано мирное соглашение.

Премьер-министр назвал странными заявления Азербайджана, в которых делается попытка показать, что Армения якобы затягивает переговоры по мирному соглашению и их дальнейший ход.

“Чтобы не вдаваться в подробности, должен сказать, что после этих заявлений, поскольку они носят странный характер, МИД Армении направил в МИД Азербайджана предложение провести встречу министров иностранных дел и попытаться достичь договоренности по дальнейшим процессам.

Кстати, должен сказать, что в результате предыдущих обсуждений было решено, что армянские и азербайджанские должностные лица должны поддерживать связь друг с другом и должны контактировать, чтобы иметь возможность организовать дальнейшую работу, но Азербайджан (у нас уже есть хотя по крайней мере один случай) бойкотировал и не включился к работе, несмотря на договоренности, и также ответа на вчерашнее предложение МИД не поступало”, — сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что были предварительные обсуждения процесса подготовки к армяно-азербайджанским мирным переговорам, но после этого нет конкретных идей или текста.

“Достигнута договоренность о продолжении работ. Кстати, такая встреча была запланирована на сегодня на уровне секретаря Совета безопасности Армении и советника президента Азербайджана, но азербайджанская сторона пока не ответила и отказалась от участия. На столе нет никаких других документов, кроме того, что было опубликовано”, — сказал премьер-министр.