Действующие в Армении биолаборатории на 100% являются собственностью Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос о биолабораториях.

Журналистка отметила, что российская сторона неоднократно заявляла о наличии в Армении биолабораторий, в рамках которых осуществляется сотрудничество между США и Арменией, в том числе по линии военных ведомств, и кроме того, посольство России заявило, что в Армении существуют структуры, которые принимали участие в биологических проектах в Украине.

“Это правда, что лаборатории были созданы при поддержке Соединенных Штатов, но они являются собственностью Республики Армения. Эта тема поднималась в 2018 году, наши российские партнеры выразили озабоченность, и мы их пригласили, мы сказали: приходите и покажите, в чем заключается ваша озабоченность. Были визиты и обсуждения, но в результате этих обсуждений не было озвучено никакого беспокойства”, — сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что между Арменией и Россией подписан документ о сотрудничестве в области биобезопасности, и между двумя странами существует тесное сотрудничество в этой области.

“Но это не значит, что мы не будем сотрудничать с другими странами в сфере науки и развития инфраструктуры. Другое дело, что мы должны посмотреть, представляет ли это сотрудничество угрозу для Российской Федерации или нет.

Мы гарантируем, что в ходе нашего сотрудничества мы не создавали и не будем представлять угрозы для наших союзников. Хотя мы слышим опасения, мы пытаемся понять: может, мы что-то упустили. Если выяснится, что мы что-то упустили и создаем угрозу, хотя такого не может быть, мы открыты для дискуссий.

Я выражал обеспокоенность по поводу этих публичных заявлений, но пока не получил никакой конкретной информации по этому поводу”, — заключил Пашинян.