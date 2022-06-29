Несмотря на то, что в Армении практически отсутствуют нормальные условия для развития атлетики, наши подданные «королевы спорта» умудряются достойно выступать на международной арене, и даже завоевывать медали и устанавливать рекорды. Пусть национальные, но рекорды, что свидетельствует об одаренности, целеустремленности и преданности наших атлетов и тренеров любимому виду спорта. Именно о последних рекордах, достижениях, неудачах, проблемах и ожиданиях мы и поговорили с главным тренером сборной Армении Григором Барсегяном.

— На открытом чемпионате Грузии, прошедшем в минувшие выходные, Жанна Шахназарян обновила национальный рекорд в метании молота, доведя его до 54,17 метров. Предыдущее достижение, как сообщает сайт НОКА, равнялось 50,48 метрам. Какой это результат и на что с ним можно претендовать?

— Рекорд соответствует нормативу мастера спорта, но по международным стандартам, это все равно довольно низкий результат. Жанна уже год-два пыталась улучшить предыдущее достижение, которое, к слову, тоже принадлежало ей. Кстати, на недавнем чемпионате Балкан Жанна показала результат 47,56 метров. Вообще, этот вид атлетики особо не развит в нашей стране.

— Ранее, на чемпионате Балкан, рекорд страны в беге на 1500 метров установил Ерванд Мкртчян. Что скажете о его показателе?

— Ерванд обновил один из старейших рекордов республики, который держался аж с 1980 года. 42 года назад, в Кишиневе, Зорик Варданян пробежал эту дистанцию за 3 минуты 43,6 секунды. Сейчас же Мкртчян финишировал с результатом 3 минуты 41,89 секунд. Это несколько запоздавший, но все же ожидаемый рекорд. Гюмриец уже 2-3 года пытался покорить новый рубеж, однако всякий раз что-то не получалось. Ерванд давно доминирует в этом виде атлетики в нашей стране: ему принадлежат все постсоветские рекорды республики в данной дисциплине, некоторые из которых, кстати, по разным причинам не были зафиксированы.

Новый рекорд — довольно близкий к нормативу мастера спорта международного класса показатель. С ним не станешь призером чемпионата Европы, но по международным меркам это примечательный результат. Теперь опытный бегун мечтает о звании мастера спорта международного класса и готовиться повысить рекордную планку. Если ему удастся улучшить результат еще на 2-3 секунды, то он сможет оказаться в числе ведущих бегунов мира. Потенциал у Ерванда есть, так что ждем нового достижения. Кстати, на этом чемпионате он хотел установить также рекорд страны в беге на 800 метров, однако, к сожалению, не преуспел. Впрочем, на мой взгляд, это вопрос времени.

—Кого еще из наших участников чемпионата Балкан Вы можете выделить?

— Помимо Ерванда, в Румынии выступили еще пятеро армянских атлетов. Выделил бы результат арташатского спортсмена Гора Овакимяна, дебютировавшего в качестве члена национальной сборной. Он специализируется в тройных прыжках и, можно сказать, является потомственным прыгуном — продолжает традиции отца и деда. Тренируется как раз под руководством своего отца — Гарника Овакимяна.

Гор оправдал ожидания — прыгнул на 15,18 метров. При этом чувствовалось, что в состоянии прибавить. Во время своей лучшей попытки не сумел удачно наступить на брусок для отталкивания, в результате чего его результат получился на почти 20 см хуже ожидаемого. Сейчас Овакимян готовится к чемпионату Балкан среди спортсменов до 20 лет, который состоится в середине июля в Турции. Там он должен выступить получше. Затем, в начале августа, планируется участие в молодежном чемпионате мира в Кали (Колумбия). У нас есть еще пара атлетов, претендующих на участие в этом первенстве.

Остальные наши участники оказались за чертой первой десятки. В прыжках в длину опытный Артак Амбарцумян выступил ниже возможностей, показав результат 7,48 метров. Ему не хватило всего 3 см для выхода в финальный этап. Если бы преуспел, уверен, улучшил бы результат.

В женских соревнованиях по прыжкам в длину и тройным прыжкам вновь со скромным результатом финишировала Яна Саргсян. Трудно сказать, что происходит с ней в двух последних соревнованиях. Думаю, ей необходимо перезарядиться. У нее есть потенциал для более успешных выступлений в международных соревнованиях. Прыжки менее 6 метров явно не соответствуют ее реальным возможностям.

Гаянэ Чилоян пробежала 200 метров за 24,8 секунд — далеко не лучший ее результат. Чего-то не хватило.

— Как Вы оцениваете результат нашего лидера тройных прыжков Левона Агасяна, занявшего 3 место в крупном турнире в Марселе?

— Он, хотя и стал бронзовым призером столь престижного соревнования, но показал несколько скромный для себя результат. Сказалась старая травма, не позволившая Левону полностью проявить свой потенциал. Он вынужден был отказаться от выполнения двух последних попыток. Левон может показать близкий к 17 метрам результат. Я рад, что ему удалось стать призером, но на международных турнирах меня больше интересует не медаль, а результат. В то время, как на чемпионатах мира и Европы уже медаль превалирует над результатом.

— Что нужно предпринять, чтобы «королева спорта» заняла достойное своему статусу положение в нашей стране?

— Прежде всего, нужно создать необходимую инфраструктуру — обеспечить атлетам условия для полноценных тренировок. К примеру, в Ереване нужно построить минимум 3 атлетических стадиона, 2 — в Гюмри, по одному — в Ванадзоре, Капане и других крупных городах страны. Если в Армении будет хотя бы пять специализированных стадионов, то, поверьте, в ближайшие 5 лет у нас появятся призеры чемпионатов Европы. В противном случае и впредь будем довольствоваться такими скромными результатами. К примеру, тот же Ерванд Мкртчян при всем желании не может быстро повышать результаты, поскольку зимой, в лютый ширакский мороз, вынужден тренироваться на открытом воздухе, что безусловно сказывается на качестве подготовки. Нужно иметь атлетический манеж, в котором зимой можно будет тренироваться в человеческих условиях. Сейчас мы, прямо скажем, занимаемся самообманом. Впрочем, даже в этих условиях наши спортсмены умудряются становиться призерами международных соревнований и устанавливать рекорды.

С появлением условий можно будет подумать и над повышением массовости атлетики в нашей стране. Сейчас мы, условно говоря, отбираем одаренных ребят из двух кандидатов, что чрезвычайно сложно, а тогда сможем выбирать из сотен, тысяч занимающихся. Сегодня атлетикой в Армении занимаются в лучшем случае 700-800 спортсменов. Этого явно недостаточно.

Важным фактором является также тренерское образование. У нас имеются довольно грамотные специалисты, которые в состоянии подготовить мастеров спорта и атлетов, способных достойно выступать на международной арене, однако всегда есть чему учиться.

Должна быть государственная поддержка, правильная пропаганда. Любительские соревнования по бегу, конечно, в какой-то мере способствуют популяризации этого вида спорта в нашей стране, но это должно стать культурой, чтобы население проявляло активность не от мероприятия к мероприятию, а было активно круглый год. Кросс на Кубок премьер-министра — очень приятное мероприятие, но он проводится раз в год. За рубежом каждый город имеет свой марафон, который является одним из крупнейших и значимых событий данного населенного пункта.

Словом, необходимо создать соответствующую атмосферу, увеличить финансирование, потому что легкая атлетика — я постоянно говорю об этом, — имеет стратегическое значение для страны, поскольку способствует воспитанию физически крепкого и здорового поколения. Раньше почти во всех общеобразовательных школах, других учебных заведениях имелись сектора для прыжков в длину, беговые дорожки, а сегодня мы утратили те традиции, но почему-то удивляемся снижению результатов.