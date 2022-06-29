В рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между ЗАО «Армянская атомная электростанция» и Акционерным обществом «Русатом Оверсиз», запущен процесс подготовки строительства нового ядерного энергоблока на территории Республики Армения.

Как сообщили в ААЭС, очередное заседание созданной совместной рабочей группы во главе с заместителем министра территориального управления и инфраструктур РА Акопом Варданяном состоялось 23 июня. Российскую делегацию возглавлял руководитель проекта, советник президента АО «РЭП» Виктор Колесников. Согласно договоренности, достигнутой в ходе первой встречи, на повестке дня было обсуждение предварительного технико-экономического обоснования реактора большой мощности ВВЭР, технического задания по выполнению применяемых нормативных документов и подходов к лицензированию.

В ходе обсуждений был рассмотрен вариант типового стандартного энергоблока мощностью 1000-1300 МВт, который прошел соответствующие испытания.

На совещании присутствовали также представители Комитета по регулированию ядерной безопасности РА, которые, предварительно изучив предложения российской стороны, представили действующий в стране порядок проектирования ядерных установок, выбора местности, строительства и лицензирования гарантий безопасности.

Обсудив различные вопросы, стороны признали эффективность встречи, что уже является определенным и значительным шагом в ответственном процессе реализации проекта.