Ремонтные работы дорог в Сюникской области будут в приоритете, поскольку на эти цели, по словам руководителя Фонда «Дорожный департамент» Министерства территориального управления и инфраструктур Гора Аветисяна, будет выделена большая часть из порядка 46 млрд драмов, которые правительство намерено направить в этом году на ремонт дорог в Армении.

Плюс еще один миллиард драмов — на транспортные объекты. Как отмечается на странице правительства в Facebook, в общей сложности речь идет примерно о 500 км дорог, причем, без учета тех дорог, которые планируется отремонтировать в рамках субвенционных программ. Речь, в частности, идет о проведении среднего ремонта около 200 км дорог, плюс капитального ремонта на остальных направлениях, протяженностью в 300 км.

Основное внимание, как было сказано, будет уделено дорогам в Сюнике. К слову, еще в середине января текущего года начальник отдела по управлению программами Фонда «Дорожный департамент» Ваагн Степанян заявил о том, что на 2022 год Фонд вынашивает амбициозные планы по объему реализации дорожно-строительных работ. Прежде всего, в планах было завершение строительных работ всех альтернативных дорог в Сюникской области. Наряду с этим, в этом году предусмотрено сдать в эксплуатацию участок «Транш 3» инвестиционной программы «Север-Юг» и приступить к работам на участке «Транш 2».

Не менее активным с точки зрения проведения дорожно-ремонтных дорог был и прошедший год. По словам министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, в 2021 году удалось провести строительные и ремонтные работы дорог протяженностью в 800 км. Из них 218,5 км дорог были отремонтированы Фондом «Дорожный департамент», на что из госбюджета направили порядка 26 млрд драмов.

В Министерстве территориального управления и инфраструктур обещают завершить в этом году строительные работы участка Баграташенский мост-М6 и провести капитальный ремонт межгосударственных, государственных и дорог общинного значения.

К тому же, будут начаты проектные работы по ремонту дорог на следующий год, чтобы с началом весны сразу же приступить к работам. На 2023 год предусмотрено проведение ремонтных работ с охватом 50 дорог общей протяженностью в 400 км, а также запланирован старт строительных работ в автодорожных тоннелях Дилижана и под Пушкинским перевалом.

К ремонту допустят только подрядчиков с хорошей репутацией

Правительство не так давно уже выделяло средства на реализацию программ дорожного строительства. Пару недель назад в ходе заседания Кабмина было принято решение направить на эти цели порядка 4 млрд 267 млн драмов. Однако эти средства в основном должны пойти на финансирование программ, начатых в 2020 году, которые строители не успели завершить в прошлом году.

«Всего предусмотрено модернизировать 53,1 км дорог, из которых 35,4 км остались с прошлого года. Строительство близится к завершению и необходимо оплатить работу дорожных строителей», — пояснил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

Что касается оставшихся 17,7 км дорог, то их модернизация начнется в ближайшее время. Речь идет о строительстве и капитальном ремонте 8 км дорог межгосударственного значения, 1,4 км — республиканского значения и 8,3 км — местного значения. Средства в размере 4 млрд 183 млн драмов будут направлены на строительные работы, 55 млн драмов на технический и 27 млн драмов — на авторский контроль.

Проблема в том, что на некоторых дорогах, которые практически сданы в эксплуатацию, уже выявляются недостатки. Эту тему поднял и премьер-министр Никол Пашинян. Несмотря на то, что в проекте решения говорится о завершающей стадии работ на серпантинной дороге в Дилижане, проезжая мимо, он не заметил каких-либо работ на этом участке. На вопрос премьера, чем объясняется этот факт, глава министерства территориального управления и инфраструктур признал, что дорожное строительство недавно завершились, но качество оказалось неудовлетворительным. Именно поэтому работа не была принята, а строительная компания будет обязана в кратчайшие сроки устранить недостатки и только после этого сумма, причитающаяся ей, будет перечислена.

В этом контексте премьер призвал проявить принципиальность и сформировать соответствующий подход к строительным компаниям, хронически допускающим недостатки.

«Да, мы принуждаем их устранить недостатки, но при этом теряем время, которое никто не считает, а оно очень важно», — отметил глава правительства, предложив ввести своеобразную систему рейтинга строительных компаний.

Нынешнему режиму финансирования, продолжил он, необходимо положить конец, а при разработке ТЭО учитывать все без исключения факторы, чтобы это не отражалось на сроках реализации программ и их качестве.

На сегодня системы рейтинга компаний с хорошей репутацией у нас не существует. Но зато в сфере государственных закупок есть практика использования «черных списков» недобросовестных компаний. Теперь же власти планируют ввести в практику и составление списка компаний, имеющих хорошую репутацию на основе проделанных ранее работ.