С 1 июля первая армянская национальная авиакомпания «Flyone Armenia» увеличивает количество рейсов в Российскую Федерацию, запускает регулярные прямые рейсы по маршруту Ереван-Санкт-Петербург-Ереван.

Как сообщили «Арменпресс», в авиакомпании, рейсы по маршруту Ереван-Санкт-Петербург-Ереван будут осуществляться из международного аэропорта «Звартноц» в международный аэропорт Пулково, по удобному расписанию, по доступной для всех цене, четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

«FLYON ARMENIA» основана 27 октября 2021 года. Комитет гражданской авиации РА выдал компании сертификат эксплуатанта воздушного судна. Компания получила двузначный код IATA 3F и трехзначный код ICAO FIE.

«FLYON ARMENIA» предлагает доступные рейсы по ряду направлений, таких как Москва, Париж, Лион, Тбилиси, Стамбул, Кишинев, Сочи и Бейрут.

Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A319. Они рассчитаны на 180 и на 144 посадочных мест, соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA)и безопасности EASA.

FLYONE получила сертификат IOSA, который является высшим стандартом безопасности операционного управления.