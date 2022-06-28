Национальное собрание Армении проводит закрытое тайное голосование по выборам кандидатов на должности судей по рассмотрению гражданских дел Антикоррупционной палаты Кассационного суда.

Как сообщает «Арменпресс», на внеочередном заседании НС председатель счетной комиссии Нарек Бабаян заявил, что голосование кандидатов на должности судей по рассмотрению гражданских дел Антикоррупционной палаты Кассационного суда пройдет в 3 этапа, с 11:15 по 11:45 за первую позицию, с 12:00 по 12:30 за вторую позицию, с 12:45 по 13:15 за третью позицию.

На первую позицию претендуют Лиза Григорян, Карен Туманян, Липарит Меликджанян, на вторую — Лусине Авагян, Геворг Гёзалян, Ваге Рафаелян, на третью — Артур Давтян, Наира Овсепян и Агаси Мкоян.