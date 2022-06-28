Двадцать седьмого июня состоялась онлайн-пресс-конференция премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Глава правительства ответил на несколько десятков вопросов представителей средств массовой информации и неправительственных организаций.

Имеет ли мирная повестка в сегодняшней геополитической ситуации реальную альтернативу в контексте отношений с Азербайджаном и даже Турцией? — премьер на этот вопрос ответил отрицательно.

“И вчера не было альтернативы, и позавчера не было альтернативы. Другое дело, насколько мы сможем реализовать эту программу. Очень важно констатировать, что установление мира не может быть односторонней повесткой дня, это должно быть обоюдное, конструктивное движение. Моя оценка такова: альтернативы нет, и вчера не было альтернативы, и завтра не будет альтернативы. Альтернативы нет, и поэтому мы делаем и продолжим делать все, чтобы открыть эру мирного развития для Армении и нашего региона”, — сказал Пашинян, подчеркнув, что альтернативой мирной повестке дня является новая война. Азербайджан сам отказывается от переговоров, публично обвиняя Армению в отказе от переговоров.

“Моя оценка одна: это делается для легитимации новой войны против Армении. У нас нет иллюзий относительно глубинных целей и намерений Азербайджана, но тем более в данном случае для нас более принципиально и важно терпеливо продвигать мирную повестку. Я много раз говорил, что на этом пути нужны крепкие нервы, уравновешенность, максимально неэмоциональное состояние”, — сказал премьер-министр, еще раз подчеркнув, что альтернативы мирной повестке не существует.

Представители Армении и Азербайджана несколько раз обсуждали и фиксировали, что идеи по мирному соглашению еще предстоит сопоставить и понять, в каком формате, с какими темпами и какие положения должно включать в себя мирное соглашение, сказал премьер в ответ на вопрос, есть ли подвижки в процессе подготовки к армяно-азербайджанским мирным переговорам, когда начнутся переговоры и когда будет подписано мирное соглашение. Назвав странными заявления Азербайджана, в которых делается попытка показать, что Армения якобы затягивает переговоры по мирному соглашению и их дальнейший ход, он сказал:

“Чтобы не вдаваться в подробности, должен сказать, что после этих заявлений, поскольку они носят странный характер, МИД Армении направил в МИД Азербайджана предложение провести встречу министров иностранных дел и попытаться достичь договоренности по дальнейшим процессам.

Кстати, должен сказать, что в результате предыдущих обсуждений было решено, что армянские и азербайджанские должностные лица должны поддерживать связь друг с другом и должны контактировать, чтобы иметь возможность организовать дальнейшую работу, но Азербайджан (у нас уже есть по крайней мере один случай) бойкотировал и не включился к работе, несмотря на договоренности, и также ответа на вчерашнее предложение МИД не поступало”.

Никол Пашинян отметил, что были предварительные обсуждения процесса подготовки к армяно-азербайджанским мирным переговорам, но после этого нет конкретных идей или текста.

“Достигнута договоренность о продолжении работ. Кстати, такая встреча была запланирована на сегодня на уровне секретаря Совета безопасности Армении и советника президента Азербайджана, но азербайджанская сторона пока не ответила и отказалась от участия. На столе нет никаких других документов, кроме того, что было опубликовано”, — сказал премьер-министр.

Армения заинтересована в продвижении процессов делимитации армяно-азербайджанской границы и разблокирования транспортных коммуникаций. Отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится процесс делимитации армяно-азербайджанской границы, есть ли договоренность с Азербайджаном о разблокировании транспортных коммуникаций, по каким дорогам они пройдут, а если нет, то насколько стороны близки к достижению договоренности, Никол Пашинян сказал:

“В последнее время представители Азербайджана пытаются создать впечатление, что Республика Армения также пытается отложить работу Комиссии по делимитации и вопросам безопасности границ. Между тем, нужно констатировать, что на предыдущей встрече, которая состоялась на армяно-азербайджанской границе, было принято совместное решение, что следующая встреча состоится в Москве как минимум через месяц, так как стороны заявили, что есть определенная работа, которую предстоит выполнить, и будет невозможно сделать это раньше, чем в течение месяца.

При этом, это было совместное предложение и совместное решение. Но когда мы читаем тексты и заголовки заявлений Азербайджана, то может сложиться впечатление, что Армения избегает участия в этой работе. Однако реальность совершенно другая.

Должен констатировать, что и ранее, в мае, Республика Армения дважды выражала готовность, была даже предварительная договоренность о проведении заседания совместной комиссии по делимитации и вопросам безопасности границ, но Азербайджан дважды отменял или откладывал эту встречу”, — сказал Пашинян, пояснив, что этими шагами Азербайджан пытается аккумулировать легитимность для новой войны против Армении и Арцаха.

“Что касается открытия дорог, то Азербайджан постоянно пытается создать впечатление, что Армения не хочет открытия коммуникаций в регионе и выполнения положений трехсторонних заявлений. Однако реальность противоположна. Реальность такова, что в последние 30 и более лет Азербайджан проводил политику блокады Армении, и на самом деле это Азербайджан затягивает процесс.

Почему? Потому что просчитал, что политика блокады Армении эффективна или, по крайней мере, не стоит сейчас принимать решений, которые позволили бы Армении преодолеть блокаду”, — сказал премьер, добавив, что в результате открытия транспортных коммуникаций Армения будет иметь железнодорожное сообщение с Исламской Республикой Иран, Россией, Сюникская область будет иметь железнодорожное сообщение с северными районами Армении и т.д.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения заинтересована в продвижении процесса, но Азербайджан пытается сделать так, чтобы Армения продолжала оставаться в блокаде, что противоречит Заявлению от 9 ноября 2020 года.

“Юридическое обязательство Азербайджана и всех нас — добиться открытия экономических и транспортных коммуникаций в регионе, и мы неоднократно заявляли, что заинтересованы в этом”, — сказал он, напомнив, что когда в Брюсселе была достигнута договоренность с президентом Азербайджана о начале строительства железной дороги, Азербайджан отказался от договоренности, а также отказался от письменного документа.

“Заявление, сделанное президентом Азербайджана за несколько часов до нашей встречи в Брюсселе в апреле, о том, что дороги, проходящие через территорию Армении, должны действовать в той же логике, что и Лачинский коридор — я тогда подчеркнул, что для нас это неприемлемо.

В трехстороннем заявлении все четко, и там упоминается только один коридор, и это Лачинский коридор, который находится под полным контролем российских миротворцев, — сказал премьер-министр, отметив, что дискурс Азербайджана был большой проблемой и продолжает оставаться таковой. — Думаю, международное сообщество констатирует, что Армения всегда старается быть максимально конструктивной, но в ответ мы слышим постоянно агрессивную риторику Азербайджана… С нашей стороны было предложение о встрече на уровне министров иностранных дел для планирования дальнейшей работы. На данный момент ответа нет”, — сказал премьер-министр.

Отметив, что никто не заинтересован в открытии коммуникаций больше, чем Армения, Никол Пашинян заявил:

“Мы начнем обсуждать конкретные маршруты только после того, как придем к общему знаменателю по вопросу правовых регулирований”, — сказал глава правительства, добавив, что открываемые дороги должны находиться в юрисдикции тех стран, через которые они проходят. Причем, выбор маршрутов между Арменией и Азербайджаном не так уж и велик.

“На практике у нас есть 3-4, максимум 5 вариантов, и мы должны выбрать один из них. Маршрут – это технический вопрос, но его часто пытаются политизировать. Никто не заинтересован в вопросе (открытия) маршрутов больше, чем мы, потому что наша задача — направить по этим дорогам как можно больше международного транзита, который должен приносить доход Армении”, — подчеркнул Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что президент Азербайджана в присутствии председателя Европейского совета пообещал освободить пленных, однако на следующей встрече было констатировано, что это обещание не было выполнено.

“Можно констатировать, что обещание было дано и обещание не было выполнено”, — сказал он.

Обеспечение бесперебойной работы Лачинского коридора является ответственностью российских миротворческих сил, напомнил Никол Пашинян, добавив, что Армении на самом высоком уровне получила заверения, что так и будет. А коснувшись строительства новой дороги в обход Бердзора, отметил, что в случае изменения маршрута территории, не входящие в бывшие границы НКАО, перейдут под контроль Азербайджана.

“Проблемы жителей Бердзора мы решаем постановлениями правительства. Население, конечно, должно быть обеспечены домами. Сегодня в Лачине люди не живут семьями. Что касается Агавно, то проблемы жителей села Агавно могут быть решены с помощью правительства Арцаха”, — сказал он.

По словам Никола Пашиняна, трехстороннее заявление от ноября 2020 года предусматривает изменение по соглашению сторон маршрута Бердзорского коридора в течение трех лет.

“В этот период у нас были обсуждения, и были обсуждения об изменении маршрута. Предварительные договоренности достигнуты. Цель этого изменения — обеспечить более надежную, прочную связь, лучшее дорожное сообщение для Нагорного Карабаха, Армении, и наши основные рабочие обсуждения в этом вопросе ведутся с нашими российскими партнерами, потому что коридор должен быть под контролем российских миротворцев. Изменение маршрута должно произойти после того, как российские миротворцы установят контроль над новым маршрутом, — сказал Пашинян, подчеркнув также, что согласно трехстороннему заявлению вопрос должен быть решен в течение трех лет. — Для такого решения необходимо провести дорожно-строительные работы и на территории Армении. На данном этапе мы уже приступили к проектным работам. Когда будет понимание, что у нас должна быть более быстрая, качественная дорога под контролем российских миротворцев, мы пойдем на этот шаг”.

С турецкой стороны часто звучат заявления, которые не очень созвучны процессу нормализации армяно-турецких отношений: процессу препятствует также звучащая из Турции формулировка “Зангезурский коридор”, однако армянская сторона видит возможность для нормализации отношений и искренне готова сделать все возможное в этом направлении, сказал премьер. А коснувшись вопроса о том, есть ли возможности для окончательной нормализации отношений с Турцией, отметил:

“Если я сейчас скажу, что возможности нет, возникнет вопрос, почему мы ведем переговоры. Если мы ведем переговоры, значит, есть, как минимум, какое-то понимание, что это достижимо, можно двигаться вперед шаг за шагом, маленькими шажками.

Мы часто говорим, что разговор неэффективен, еще нет результатов, но с другой стороны мы видим, что, например, восстановлены прямые рейсы. Однако, с другой стороны, мы понимаем, что и раньше были прямые рейсы из Еревана в Стамбул, из Стамбула в Ереван. И сейчас мы пытаемся двигаться вперед маленькими шажками”.

Премьер-министр назвал правильным делать заявления заранее, даже если есть какие-то смутные признаки того, что можно двигаться вперед мелкими шажками.

“Ведь раньше был подписан документ, были взаимные визиты на высшем уровне, были контакты, но в результате вопрос не был решен. Фундаментальная причина, которая не была разрешена в то время, заключалась в том, что хотя первоначально подписанный документ не имел связи с нагорно-карабахским конфликтом или армяно-азербайджанскими отношениями, на этапе ратификации Турция увязала его с армяно-азербайджанскими отношениями, изменением статус-кво в зоне нагорно-карабахского конфликта и так далее”, — сказал Пашинян.

На вопрос, увязывает ли еще Турция нормализацию двусторонних отношений с Нагорным Карабахом, Пашинян ответил: “По крайней мере, в публичных заявлениях мы видим, что Азербайджан и Турция ведут консультации друг с другом, можно даже сказать, они проясняют между собой этот вопрос. По крайней мере, это показывает, что связь есть. «Насколько сильна и глубока эта связь в нынешней ситуации? Думаю, по ходу будет видно”.

У Пашиняна есть своя версия, но он ее не озвучивает, чтобы не мешать процессу.

“Мы работаем по той логике, что есть возможность и надо все честно делать. В противном случае разговор не имел бы смысла. Мы думаем, что есть возможность, и мы настроены сделать все, чтобы использовать эту возможность.

Постоянно звучащие из Турции формулировки «Зангезурский коридор» препятствуют процессу и создают негативный фон. Делаются заявления, которые не очень полезны для процесса”, — сказал премьер-министр. Он заверил, что это не означает, что после этих заявлений армянская сторона прекратит диалог.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ своими тремя предложениями, представленными в 2016 году, призывали понизить планку в вопросе статуса Арцаха. А заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид на вопрос журналиста, что означает снижение планки в вопросе статуса Арцаха и какие международные партнеры требуют этого, посоветовала обратиться к премьер-министру Армении. В этой связи Никол Пашинян заявил:

“Скажу даже больше: международные партнеры не в первый раз говорят о снижении планки. Я несколько раз и по эпизодам представлял предложения стран-сопредседателей. Выдвинутые сопредседателями в 2016 году предложения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не что иное, как призыв снизить планку. Это логика снижения планки. И если должны спросить, кто сделал этот призыв, я могу ответить очень прямо: страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ своими тремя предложениями, представленными в 2016 году”.

Коснувшись вопроса о том, на каком уровне сейчас находится эта планка, премьер-министр напомнил о своем выступлении в Национальном Собрании, смысл которого заключался в том, чтобы показать, что во всех переговорных пакетах с 1998 года армянская сторона признавала Нагорный Карабах частью Азербайджан или, как минимум, не руководствовалась своим же принципом, что Нагорный Карабах не должен быть в составе Азербайджана. По его словам, после своего выступления он не встретил ни одного предметного опровержения, что приведенные в нем факты не соответствуют действительности.

“Такова реальность. Другое дело, что раньше и наше правительство, и правительство до нас не говорили об этом. Хотя, с другой стороны, об этом косвенно говорилось. И я тоже говорил об этих косвенных речах. Или, когда в 1998 году Нагорный Карабах был исключен из переговорного процесса, что это было, как не понижение планки? Когда Армения приняла Хартию безопасности в Европе на Стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 году, в которой напрямую не затрагивались принципы безопасности, что это было, как не понижение планки?, — сказал Пашинян, упомянув также Лиссабонский саммит 1996 года. — Армения, правда, наложила вето, но почему наложила вето? Наложила вето на формулировку о том, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. После этого, поскольку Армения наложила вето на решение, председатель сделал заявление такого содержания, в котором выразил позицию международного сообщества. Что это было, если не снижение планки?” — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что все документы, которые он сегодня перечислил, можно найти в интернете. Премьер-министр также акцентировал внимание на резолюциях Совета Безопасности ООН. “Каково было их содержание? Знает ли об этом сегодня наше общество? Был неписаный закон не напоминать о резолюции, принятой высшей инстанцией международной безопасности, которая невыгодна для нас”, — сказал премьер, подчеркнув, что международное сообщество не могло забыть об этом. И добавил:

“Нам казалось, что все страны, которые, как мы думаем, симпатизируют нам или с которыми у нас хорошие отношения, считают, что Арцах не должен быть в составе Азербайджана, но это не так. Есть документы, факты, даже публичные заявления, прямо говорящие об этом. Другое дело, что мы делали вид, что не замечаем этого”.

Никол Пашинян считает странным приписываемое министру иностранных дел России Сергею Лаврову заявление о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ, имеющей мандат на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

“У меня был повод затронуть заявление президента Азербайджана в прошлом, но должен сказать, что заявление министра иностранных дел Российской Федерации, если СМИ его правильно воспроизвели, является, мягко говоря, странным. Почему? Потому что министр иностранных дел Российской Федерации является должностным лицом, действующим в подчинении президента России.

Почему я это говорю? По той простой причине, что 19 апреля 2022 года я посетил с официальным визитом Российскую Федерацию, по итогам которого мы подписали совместное заявление с президентом Российской Федерации. Что мы написали в 24 пункте того Заявления? Что мы должны сотрудничать по урегулированию Нагорного Карабаха и должны использовать потенциал сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом.

Такова официальная позиция Российской Федерации, которая зафиксирована на бумаге. Думаю, что это противоречие следует прояснить, хотя прояснять нечего, потому что принято совместное заявление, — сказал премьер-министр, отметив, что три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ подтвердили свою приверженность урегулированию нагорно-карабахского конфликта. — Об этом заявила Россия в совместном заявлении, Франция несколько раз заявляла, США несколько раз заявляли. Страны Минской группы ОБСЕ не заявляли о своем несуществовании”.

Действующие в Армении биолаборатории на 100 процентов являются собственностью Республики Армения. сказал премьер в ответ на упоминание журналиста, что российская сторона неоднократно заявляла о наличии в Армении биолабораторий, в рамках которых осуществляется сотрудничество между США и Арменией, в том числе по линии военных ведомств, и кроме того, посольство России заявило, что в Армении существуют структуры, которые принимали участие в биологических проектах в Украине.

“Это правда, что лаборатории были созданы при поддержке Соединенных Штатов, но они являются собственностью Республики Армения. Эта тема поднималась в 2018 году, наши российские партнеры выразили озабоченность, и мы их пригласили, мы сказали: приходите и покажите, в чем заключается ваша озабоченность. Были визиты и обсуждения, но в результате этих обсуждений не было озвучено никакого беспокойства”, — сказал Пашинян, отметив, что между Арменией и Россией подписан документ о сотрудничестве в области биобезопасности, и между двумя странами существует тесное сотрудничество в этой области.

“Но это не значит, что мы не будем сотрудничать с другими странами в сфере науки и развития инфраструктуры. Другое дело, что мы должны посмотреть, представляет ли это сотрудничество угрозу для Российской Федерации или нет.

Мы гарантируем, что в ходе нашего сотрудничества мы не создавали и не будем представлять угрозы для наших союзников. Хотя мы слышим опасения, мы пытаемся понять: может, мы что-то упустили. Если выяснится, что мы что-то упустили и создаем угрозу, хотя такого не может быть, мы открыты для дискуссий.

Я выражал обеспокоенность по поводу этих публичных заявлений, но пока не получил никакой конкретной информации по этому поводу”, — заключил Пашинян.

По ходу онлайн-пресс-конференция премьер-министр коснулся по просьбе журналистов вопросов развития отношений с Диаспорой, стратегического сотрудничества с Ираном и Грузией и многих других.