Бюро Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии сообщило, что американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер обсудил с коллегами вопрос Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», в публикации на странице Бюро в Twitter отмечено, что российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев отказался участвовать в обсуждении.

«Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США сегодня со своими коллегами обсудил вопрос будущего Нагорного Карабаха. К сожалению, российский сопредседатель не принял приглашение. Мы с нетерпением ждем продолжения работы Минской группы», — говорится в сообщении Бюро.