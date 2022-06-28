Вследствие пандемии COVID-19 и 44-дневной войны туризм в Армении имел некоторый спад. Однако, как заявил «Арменпресс» президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян, сфера постепенно пробуждается.

В первом квартале 2022 г. количество туристических посещений достигло порядка 250 000, что, по словам Апресяна, в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Но, к сожалению, это количество не достигло показателей первого квартала 2020 года, когда не было пандемии», — сказал он.

Иностранным туристам интересны все местности Армении. Мехак Апресян говорит, что самый сложный вопрос — выбор привлекательного направления.

По словам Апресяна, каждый регион и каждая община Армении в силу своих особенностей имеет свою привлекательность, о которой знают иностранные туристы, постоянно отдыхающие в Армении. «Пакеты формируются исходя из того, с какой целью они приехали в Армению, каковы их вкусы и ожидания».

Мехак Апресян отметил, что, к сожалению, организованный, групповой туризм еще не вступил в стадию устойчивого возрождения, большинство туристов, прибывающих в Армению — частные лица. Нет групповых визитов из Европы, Японии, Китая, стран Дальнего Востока, США. Люди проявляют осторожность из-за нестабильной ситуации в регионе.

В связи с российско-украинским конфликтом, говорит Апресян, в начале марта было большое количество визитов из России, но не на плановый отдых.

«Из-за кризиса в Украине зарегистрировано около 115 000 посещений, в основном из России, и 4-5 000 из Украины и Белоруссии. Наш активный сезон начинается с середины марта. Основные посетители — иранцы, которые предпочитают встречать свой Новый год в нашей стране», — сказал он.

Теперь из России начали приезжать на запланированный отпуск.

«Рубль устоялся, в начале марта он был обесценен, билеты были достаточно дорогими и не выгодными для обычного запланированного отпуска».

Касаясь вопроса, что российские и украинские туристы, прибывающие в Армению, иногда жалуются на стоимость съемных квартир, Мехак Апресян сказал, что особенно не изменилась.

Что касается маркетинговой политики, необходимой для развития туризма, то собеседник «Арменпресс» отметил, что необходимо принять очень важные системные меры, реформы, изменить кадровую политику.

«Армянское законодательство необходимо привести в соответствие с сегодняшними вызовами и событиями, необходимо усовершенствовать процесс пересечения границы», — говорит Мехак Апресян. До пандемии был лучший механизм — безвизовый режим для более чем 60 стран.

«Оформление виз для других стран было довольно простым, люди могли получить их в онлайн формате. В связи с пандемией эти механизмы были ограничены, сейчас обсуждается возможность их восстановления», — завершил беседу президент Федерации туризма Армении.

Лиана Саркисян