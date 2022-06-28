Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 28 июня встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Польша Марчином Пшидачем и возглавляемой им делегацией.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на встрече присутствовали глава группы дружбы НС Армения-Польша А.Джулакян и председатель Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции А.Егоян.

Приветствуя гостей, Р.Рубинян подчеркнул высокий уровень отношений между Арменией и Польшей, отметил плодотворное сотрудничество.

Стороны особо выделили эффективную работы групп дружбы в развитии взаимодействия между парламентами двух стран.

Обсуждены вопросы нормализации отношений Армения – Турция.

Р.Рубинян представил текущую ситуацию в регионе после 44-дневной войны, нерешенные проблемы.

Замминистра иностранных дел Марчин Пшидач подчеркнул важность углубления двусторонних связей и развития сотрудничества в экономической сфере. По словам дипломата, Армения является ценным партнером для Польши. Гость высоко оценил последовательный процесс демократических реформ в Армении.