Канада открывает посольство в Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Это позволит укрепить связи между нашими странами и увеличить поддержку демократии в Армении со стороны Канады. Поскольку правила, обеспечивающие стабильность и безопасность, стоят перед вызовами, Канада будет работать над защитой мира и демократии во всем мире», — написала глава МИД Канады в своем микроблоге в Twitter.

В ответ министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян написал: «Мы горячо приветствуем решение Канады открыть резидентное посольство в Армении. Это еще одна веха в поступательном развитии армяно-канадских отношений, которая еще больше укрепит наше двустороннее сотрудничество, основанное на общих ценностях».

Отметим, что это первое резидентное посольство Канады на Южном Кавказе.

Напомним, что 28 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Стороны с удовлетворением отметили эффективное сотрудничество между двумя странами в различных сферах и подчеркнули взаимную приверженность приложить усилия для дальнейшего углубления армяно֊канадских отношений.

Была обоюдно отмечена важность последовательного обмена опытом с канадской стороной в процессе осуществляемых правительством Армении демократических реформ и реализации совместных программ, в частности, в сферах цифровизации общественных услуг, расширения возможностей органов государственного управления и гражданского общества и укрепления верховенства закона. В этом контексте министр Мирзоян приветствовал доклад спецпредставителя Канады в Европе и Европейском Союзе Стивена Диона на тему «Поддержка армянской демократии», в котором содержатся важные положения в плане определения новых возможностей для развития армяно-канадских отношений.