В Ереване 30 июня состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Армения и Республики Сербия. Армянскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, сербскую — госсекретарь МИД Неманья Старович.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, отметив высокий уровень существующего политического диалога между Арменией и Сербией, стороны обсудили возможные и практические шаги по углублению армяно-сербских дружественных отношений и укреплению межгосударственных связей.

В ходе консультаций был затронут ряд международных и региональных вопросов. Были затронуты шаги Армении, направленные на установление мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Армянская сторона подчеркнула необходимость репатриации армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц в контексте гуманитарных вопросов, возникших вследствие развязанной Азербайджаном 44-дневной войны, а также сохранения армянского культурного и религиозного наследия на оказавшихся под контролем Азербайджана территориях.

По окончании консультаций сербскую делегацию принял министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Министр Мирзоян подчеркнул важность взаимных визитов и контактов на разных уровнях, направленных на постоянное расширение политического диалога между двумя странами и определение новых направлений взаимовыгодного многопрофильного сотрудничества.

В тот же день сербская делегация посетила Музей-институт Геноцида армян и Мемориал жертвам Геноцида армян, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.