28-29 июня состоялась Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору вопросов безопасности, в которой принял участие и выступил с речью заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, коснувшись вызовов безопасности в регионе ОБСЕ, заместитель министра иностранных дел заявил, что применение силы или угроза силой, фактические и постоянные нарушения режима контроля над вооружениями, использование иностранных боевиков-террористов и наемников в вооруженных конфликтах поставили под сомнение способность ОБСЕ обеспечивать всеобъемлющую безопасность в регионе.

Было отмечено, что непрекращающиеся нарушения Азербайджаном установленного трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года режима прекращения огня, предпринятые Азербайджаном шаги для провоцирования гуманитарного кризиса в Арцахе в марте этого года, воспрепятствование формату ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта показывают, что для решения проблем безопасности в регионе ОБСЕ необходимо эффективно сотрудничать со странами-участницами и подтвердить их приверженность основным принципам ОБСЕ.

Выразив поддержку формату сопредседательства Минской группы ОБСЕ, заместитель министра иностранных дел Армении назвал деятельность последних, направленную на обеспечение реализации арцахским народом своих прав, в том числе права самостоятельно определять свое будущее, ключевой целью урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Также была подчеркнута важность участия ОБСЕ в решении гуманитарных вопросов, включая освобождение армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, защиту культурного наследия и рассмотрение случаев насильственных исчезновений.

На полях конференции заместитель министра Ваге Геворгян встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.