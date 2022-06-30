Президент Республики Армении Ваагн Хачатурян принял сегодня губернатора Сюника Роберта Гукасяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян поздравил губернатора с вступлением в должность и пожелал ему плодотворной работы.

Роберт Гукасян представил президенту общую ситуацию в области, а также реализуемые в настоящее время в Сюнике многопрофильные отраслевые программы. Губернатор представил подробную информацию о ходе реализации совместных с Всеармянским фондом «Айастан» инициатив и утвержденных программ, направленных на улучшение жизни жителей Сюника.

На встрече присутствовал также директор Всеармянского фонда «Айастан» Айкак Аршамян.