30 июня делегация во главе с Федеральным министром экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германии Свеньей Шульце, прибывшая в Армению с двухдневным визитом, посетила Мемориальный комплекс Геноцида армян. Ее сопровождали заместитель министра экономики Республики Армении Армен Арзуманян, чрезвычайный и полномочный посла Германии в Республике Армения Виктор Рихтер и чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Германии Виктор Енгибарян.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Музея-института Геноцида армян, гостей приветствовала и ознакомила с историей создания Мемориального комплекса Геноцида армян заместитель директора по научной работе Музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян. Она рассказала гостям историю трех хачкаров, установленных на территории Цицернакаберда, которые посвящены памяти армян, погибших во время этнической чистки армянского населения на территории Азербайджана в конце прошлого века.

Эдита Гзоян проводила гостей к мемориальной стене, у которой захоронены останки тех зарубежных общественных, политических деятелей, миссионеров, которые поднимали голоса протеста против Геноцида армян, осуществленного турецким правительством. Члены делегации с особым интересом слушали о проармянской деятельности немецкого миссионера Йоганнеса Лепсиуса, которую он осуществлял со времени гамидовской резни до конца своей жизни, оборвавшейся в 1926 году.

Г-жа Свенья Шульце и члены делегации возложили венок к Мемориалу жертв Геноцида армян и цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память полутора миллионов невинных жертв Геноцида армян.