Национальное собрание Армении отстранило члена фракции «Айастан» Ишхана Сагателяна с должности заместителя председателя НС и прекратило полномочия председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам депутата той же фракции Ваге Акопяна.

Как сообщает «Арменпресс», на внеочередном заседании НС как в обсуждении этих вопросов, так и в голосовании не участвовали депутаты двух оппозиционных фракций. Результаты закрытого тайного голосования сообщил председатель счетной комиссии Нарек Бабаян, из 107 депутатов в голосовании приняли участие 66 депутатов, все в обоих случаях проголосовали за проекты.

Проекты представила фракция «Гражданский договор».

Депутат от фракции «Гражданский договор» Арусяк Джулхакян, обосновывая инициативу по смещению оппозиционеров с занимаемых ими постов, отметила, что Ишхан Сагателян не смог выполнить свои полномочия вице-спикера НС. Ишхан Сагателян с 17 января по 29 июня 2022 года включительно отсутствовал на 198 заседаниях из 342 заседаний первого календарного семестра 2022 года. Национальный совет 8-го созыва с момента образования провел 25 заседаний, Ишхан Сагателян присутствовал лишь на 7.

Член постоянной комиссии по экономическим вопросам Цовинар Варданян, обосновав инициативу о прекращении полномочий председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам Ваге Акопяна, отметила, что он отсутствовал на 194 заседаниях из 342 заседаний первого календарного семестра 2022 года. Он отсутствовал на 20 из 25 советов НС.

Депутаты от фракции «Гражданский договор» сообщили, что намерены избрать вице-спикера НС и председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам из оппозиционных депутатов, которые должным образом будут выполнять свои обязанности.

Депутаты оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» длительное время не участвовали в работе Парламента, они вели уличную борьбу.