С 1 июля 2022 года вступают в силу новые кодексы: Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный, с которыми подлежат изменению подходы и институты, предусмотренные действующим законодательством.

Как сообщает «Арменпресс», Министерство юстиции Армении сообщает, что новое законодательство устанавливает новый качественный ориентир в сфере уголовного правосудия, направленный на наиболее эффективную борьбу с преступностью, обеспечение эффективной структуры уголовного судопроизводства, снижение применения арестов и лишения свободы, введение индивидуального планирования наказания и обеспечение ресоциализации лиц, совершивших преступление.

Для обеспечения применения кодексов Министерством юстиции Армении была проведена большая работа.

В частности:

Для плавной реализации законодательства, вступающего в силу с 1 июля, были проведены обсуждения с заинтересованными органами;

Разработаны и приняты проекты около 100 законов и около 2 десятков подзаконных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в соответствующие законы;

Для сотрудников правоприменительных органов на протяжении месяцев проводилась переподготовка, в том числе и при содействии международных партнеров;

Параллельно с тренингами и на их основе были разработаны видеолекции, которые размещены на официальном сайте Академии юстиции.

При содействии Совета Европы были разработаны руководящие принципы применения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

«Мы призываем наших коллег из правоохранительных органов максимально использовать эффективные решения, предусмотренные новыми кодексами, которые направлены на обеспечение процессуальной эффективности, раскрытие преступлений, а также обеспечение более высоких гарантий прав человека. Как только кодексы вступят в силу, министерство последовательно будет освещать все возможные проблемы и обеспечивать их решения», — говорится в сообщении Министерства юстиции.