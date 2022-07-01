23 июля в 19:00 в концертном зале имени Арама Хачатряна состоится благотворительный концерт «Симфонический Мансурян», во время которого в исполнении Государственного симфонического оркестра Армении прозвучит музыка к фильмам известного композитора Тиграна Мансуряна.

Как передает «Арменпресс», Государственный симфонический оркестр Армении сообщает, что вся прибыль от концерта будет направлена на благотворительные цели Общественного телевидения.

В программу концерта включены мелодии из фильмов и спектаклей «Мы и наши горы», «Осеннее солнце», «По дороге в санаторий», «Хозяин», «Танго нашего детства», «Капля меда», «Лирический марш», «Белые грезы», «Аревик», «Песнь былых дней», «За семью горами», «Гикор», «Кусочек неба», «Ацаван», «Неоконченный монолог» и др.

Дирижер концерта: Арутюн Арзуманян.