Депутат от оппозиционной фракции Национального собрания РА Армен Геворкян подал в отставку с поста председателя комиссии Национального собрания по региональной и евразийской интеграции.

Как сообщает «Арменпресс», депутат опубликовал об этом заявление.

«С 2021 года, будучи председателем комиссии НС по региональной и евразийской интеграции, я всегда с большой ответственностью относился к своей работе, делился опытом и знаниями и старался обеспечить в комиссии эффективную рабочую атмосферу. Я делал это, особо подчеркивая евразийскую перспективу развития нашей страны. Однако, политические события, происходящие в стране, привели к тому, что я подаю заявление об уходе с поста председателя комиссии. Сегодняшняя ситуация диктует четкие правила политической, общественной и человеческой этики, которые я не могу игнорировать и которые не позволяют мне продолжать работу в качестве председателя комиссии», — отметил Армен Геворкян.

По его словам, такие решения также могут стать лучшей возможностью переосмыслить и оценить приобретенный политический опыт и новые знания, они также могут стать стимулом для формирования его личного видения будущего, как, по его словам, это произошло в 2014 и 2018 гг. после ухода с высоких государственных постов.

Однако депутат сказал, что он продолжит работу и выполнение взятых на себя обязательств во всех тех международных площадках и структурах, которые важны для государства.

1 июля Национальное собрание Армении отстранило члена фракции «Айастан» Ишхана Сагателяна с должности заместителя председателя НС и прекратило полномочия председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам депутата той же фракции Ваге Акопяна.

Секретарь фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян в беседе с журналистами, касаясь оппозиционных председателей еще двух комиссий, отметил, что у Армена Геворгяна также проблема с неявками, но на этот момент решение принято только в отношении Ишхана Сагателяна и Ваге Акопяна, и если в будущем примут новое решение, общественность будет проинформирована.