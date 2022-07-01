Стартовал всеармянский научно-образовательный семинар «EduArmenia2022» под названием «Инклюзивное образование».

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», в начале семинара заместитель министра образования и культуры Армении Жанна Андреасян отметила, что инклюзивное образование является одной из ключевых тем сферы. «Мы знаем, что в этом году мы внесли кардинальные изменения в закон об общем образовании, существенно пересмотрев положения, касающиеся инклюзивного образования: если мы хотим организовать свое образование качественно, то мы должны учитывать особенности каждого ребенка», — сказала она.

Соучредитель «EduArmenia» Лилит Мкртчян подчеркнула, что цели Всеармянского научно-образовательного семинара каждый год разные. По его словам, они желают, чтобы все выступления и лекции, которые будут прочитаны в течение 4 дней семинара, были эффективными и применимыми. «Я хочу, чтобы все идеи были воплощены в жизнь, и мы пожинали их плоды в короткие сроки», — сказала она.

По словам ректора Армянского государственного педагогического университета Србуи Геворкян, инклюзивное образование является важным вопросом в реформах образовательных программ. Семинар состоится 1-4 июля. 1-2 июля работы будут проходить в существующем формате, зарегистрировалось около 700 участников.3-4 июля мероприятия пройдут онлайн. С докладами выступят около 60 спикеров.