По решению Высшего судебного совета полномочия члена совета Гагика Джангиряна считаются прекращенными.

Как сообщает «Арменпресс», решение об этом опубликовано на официальном сайте Высшего судебного совета. «Принимая за основу заявление члена Высшего Судебного Совета Гагика Джангиряна об отставке, представленное 1 июля 2022 года, и руководствуясь пунктом 5 и частью 2 части 1 статьи 86, пунктом 1 и частью 2 части 1 статьи 160, пунктом 17 части 1 статьи 89, частью 1 статьи 94 конституционного Закона Республики Армения» Судебный кодекс Республики Армения», Высший судебный совет решает считать прекращенным полномочия члена Высшего Судебного Совета Гагика Джангиряна с 4 июля 2022 года», — говорится в решении.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности председателя Высшего судебного совета Гагик Джангирян подал в отставку с должности члена Высшего судебного совета в связи с проблемами со здоровьем.Другим решением Совета также были прекращены полномочия Липарита Меликджаняна.

«Принимая за основу заявление об отставке, поданное 4 июля 2022 года членом Высшего Судебного Совета Липаритом Меликджаняном и руководствуясь пунктом 5 и частью 2 части 1 статьи 86, пунктом 1 и частью 2 части 1 статьи 160, пунктом 17 части 1 статьи 89, частью 1 статьи 94 конституционного Закона Республики Армения» Судебный кодекс Республики Армения», Высший судебный совет решает считать прекращенным полномочия члена Высшего Судебного Совета Липарита Меликджаняна с 4 июля 2022 года», — говорится в решении.

Ранее мы сообщали, что Указом Президента Республики Армения Липарит Меликджанян назначен судьей судебного состава рассмотрения гражданских дел Антикоррупционной палаты Кассационного суда.

Полномочия Гагика Джангиряна и Липарита Меликджаняна считаются прекращенными.