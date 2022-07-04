Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял американского эксперта по внешней политике, президента Национального фонда поддержки демократии Дэймона Уилсона.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра, Никол Пашинян подчеркнул, что развитие и укрепление демократии является одним из важнейших приоритетов правительства Армении, и отметил, что в ряде сфер нашей страны осуществляются демократические реформы. В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул поддержку США и других международных партнеров в укреплении демократических институтов в Армении.

Дэймон Уилсон отметил приверженность Фонда поддержки национальной демократии тесно сотрудничать с различными структурами в Армении в направлении развития демократии.

Собеседники обменялись мнениями о возможностях взаимодействия.