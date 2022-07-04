Министр юстиции Армении Карен Андреасян выступил со вступительной речью на тему типовых правил поведения для публичных служащих в Армении на конференции высокого уровня, организованной Группой государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO) и Комиссией по предотвращению коррупции Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, в мероприятии приняли участие исполнительный секретарь GRECO, руководитель отдела Совета Европы по борьбе с экономическими преступлениями и сотрудничеству Ханне Юнкер, руководитель делегации ЕС в Армении Андреа Викторин, заместитель министра юстиции Албании Адеа Пирдени, председатель Комиссии по предотвращению коррупции Айкуи Арутюнян и другие местные и международные должностные лица.

Подчеркнув большую роль GRECO в борьбе с коррупцией, Андреасян отметил, что правительство в лице министерства юстиции и других государственных органов делает все возможное для выполнения всех консультационных требований GRECO и выразил надежду, что в ближайшем будущем не будет невыполненных требований.

Руководитель делегации ЕС Андреа Викторин поблагодарила министерство юстиции за разработку и беспрепятственную реализацию антикоррупционной политики и в этом контексте особо отметила важность разработки и принятия типовых правил поведения для публичных служащих в Армении.