Матчи одной из подгрупп предварительного раунда Лиги чемпионов по футзалу пройдут 23-28 августа в Ереване, в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

Нашу страну на этом турнире будет представлять клуб «Ереван», в котором считают большим достижением проведение подобного соревнования в Армении. В клубе отметили, что СКК вмещает более 5200 зрителей, поддержка которых позволит отечественной команде выступить максимально хорошо.

Жеребьевка турнира состоится 7 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Армянский клуб входит в первую корзину.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в предварительном раунде примут участие 32 клуба с самым низким рейтингом, которые будут разделены на 8 подгрупп, победители которых пройдут в основную стадию турнира, намеченного на 25-30 октября.