Дорогие соотечественники,

Дорогой народ,

Сегодня в Республике Армения отмечается День Конституции, с чем я и поздравляю всех нас. Неизменяемые статьи нашей Конституции сформулировали национально-государственное видение Республики Армения.

Соответственно, Республика Армения является суверенным, демократическим, социальным, правовым государством.

Власть в Республике Армения принадлежит народу. Народ осуществляет свою власть посредством свободных выборов, референдумов, а также через предусмотренные Конституцией государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц.

Должен с гордостью констатировать, что после Ненасильственной бархатной народной революции 2018 года Армения получила международное признание в качестве демократического государства. Та цель, что власть принадлежит народу, достигнута, и наша самая большая задача – превратить демократию Республики Армения в прочный фактор, обеспечивающий безопасность страны.

Должен также констатировать, что нам предстоит большой путь для закрепления других основных конституционных целей, и проводимые нашим правительством реформы направлены именно на эти цели.

По случаю Дня Конституции должен особо подчеркнуть положения статьи 3 Конституции Республики Армения, согласно которой неотчуждаемое достоинство человека — неотъемлемая основа его прав и свобод. Должен с сожалением отметить, что демократия, свобода слова и свобода выражения мнений иногда приводит к языку вражды, сквернословию, унижающим человеческое достоинство высказываниям.

Сильная правовая система, независимая судебная система, механизмы законности также должны стать надежными гарантиями защиты человеческого достоинства, не ограничивая и не нанося ущерба демократическим ценностям, и решение этих вопросов входит в число приоритетов нашей повестки дня.

Дорогие соотечественники,

Вы, конечно, знаете, что сформированы Совет и Профессиональная комиссия по конституционным реформам, и до конца года должен быть представлен проект концепции конституционных реформ.

Считая очевидным, что Конституция нуждается в постоянном развитии и совершенствовании, в то же время должен подчеркнуть свою убежденность в том, что Армения должна и впредь сохранять парламентскую систему правления, поскольку события 2021 года показали, что эта система обеспечивает более эффективные механизмы управления кризисами, вовлечения и решающего участия народа в политических дебатах.

Еще раз поздравляю всех нас с Днем Конституции Республики Армения. Я хочу, чтобы право, закон стали если не единственным, то, по крайней мере, ключевым и решающим фактором в регулировании наших общественных и гражданских отношений.