По решению правительства Арцаха вывоз зерна с территории Арцаха запрещен.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Арцах.

«Согласно п. 4 ч. 1, ст. 11 Закона «О правовом режиме военного положения», постановлением правительства Республики Арцах № 755-Ն, с 1 июля этого года запрещен вывоз семян с территории Республики Арцах — в том числе пшеница и ячмень.

Контроль за исполнением настоящего решения возложен на Министерство внутренних дел Республики Арцах и Комитет государственных доходов Республики Арцах», — говорится в сообщении.