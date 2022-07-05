Администрация США вновь подтвердила обход резолюции 907 Закона о поддержке свободы, которая блокирует прямую военную помощь Азербайджану.

Как передает Арменпресс, свое несогласие с решением в интервью «Голосу Америки» выразил член комитета по внешним связям Палаты представителей, член комитета по делам Армении Брэд Шерман.

«Мы не должны отказываться от 907-й резолюции и оказывать какую-либо помощь богатому нефтью Азербайджану, развязавшему агрессивную войну. Помощь, которую мы оказываем, невелика, но я думаю, что она важна с дипломатической точки зрения, поэтому она должна быть остановлена», — сказал конгрессмен.

По его мнению, необходимо увеличить американскую помощь гуманитарным проектам в Арцахе, а также предоставить Армении возможность вновь включиться в программу «Вызовы тысячелетия».

«Всемирный банк причислил Армению к странам с доходом выше среднего. Хотелось бы, чтобы это было так, но мы должны учитывать экономические последствия страшной войны, а также эпидемии коронавируса», — сказал он.