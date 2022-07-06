За первое полугодие 2022 года в республике зарегистрировано более 4 тысяч 200 случаев кишечных инфекционных заболеваний. Заболеваемость выросла в 1,2 раза по сравнению с 2021 годом.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-зале «Арменпресс», заведующая отделом эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Ромелла Абовян отметила, что 7 вспышек были зафиксированы в первом полугодии с.г., которые были вызваны пищевым фактором, нарушены правила хранения и транспортировки.

«Очень важно соблюдать ряд правил, имеющих профилактическое значение, при учете кишечных инфекционных заболеваний, вызванных пищевым фактором, особенно во время экскурсий. При приготовлении пищи необходимо обращать внимание на условия транспортировки, хранения продуктов, сроки и правила гигиены. Фрукты и овощи необходимо мыть под проточной водой в течение 2-3 минут, при приготовлении пищи следует уделять большое внимание гигиене рук», — сказала Ромелла Абовян. Особенно необходимо обратить внимание на сохранение наиболее скоропортящихся пищевых продуктов: сливочных кондитерских изделий, молока, молочных продуктов, мяса, мясных продуктов.

К фактору гигиены рук многие относятся скептически, однако Ромелла Абовян подчеркнула, что благодаря ковиду, когда в обществе прочно воцарилась гигиена рук и окружающей среды, а дезинфекция проводилась несколько раз в день, показатели кишечных инфекционных заболеваний в 2020 году заметно снизились.

«Это достаточно серьезный фактор в плане предотвращения вспышек кишечных инфекционных заболеваний. Обеззараживание рук и окружающей среды сказалось на том, что не было зафиксировано вспышек», — сказала Ромелла Абовян.

Первые симптомы болезни появляются через два часа после приема пищи и могут продолжаться в течение нескольких дней. Основные симптомы: тошнота, рвота, головная боль, резкая боль в животе. При появлении таких симптомов рекомендуется немедленно обратиться к врачу. Главный совет Ромеллы Абовян – ни при каких обстоятельствах не заниматься самолечением, воздержаться от приема противомикробных препаратов.

«Дети более чувствительны, и их тела становятся мишенью. При появлении симптомов обязательно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. У нас есть случаи, когда лечение ребенка организуется на дому, что еще больше усложняет ситуацию», — сказала Ромелла Абовян.