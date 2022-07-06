Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в сотрудничестве с посольствами ряда иностранных государств в Армении инициирует показы, посвященные кинопродукции разных стран.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече с журналистами 7 июля Сусанна Арутюнян, одна из учредителей «Золотого абрикоса», подчеркнула, что фестиваль поддерживается как государственными, так и международными структурами. Она подчеркнул, что это 19-й фестиваль, он прошел долгий путь.

По словам Гийома Наржуля, главы отдела культурного сотрудничества посольства Франции, для посольства важна поддержка фестиваля, и сотрудничество будет постоянным, поскольку они придают большое значение развитию различных направлений искусства в Армении.

Он сообщил, что в сотрудничестве с посольством Французской Республики в РА армянские зрители увидят настоящий фейерверк французского кино. В программе «Новое французское кино» будут представлены фильмы «Полуденные звезды» Клэр Дени, «Тори и Локита» Жан-Пьера Дардена/Люка Дардена, а также фильм армяно-французского совместного производства Арно Хаяджаняна «Одинокая ночь».

Будет посвящение классику французского кино Алену Рене. Будут показаны его фильмы «Хиросима, любовь моя», «Война окончена», «В прошлом году в Марианских Лазнях». В программе «Дань» также вживую покажут классику мирового кинематографа Коста-Гаврас. Будет представлена программа ACid Cannes Speciale.

Посольство Королевства Нидерландов в РА поддержит ежедневную публикацию фестиваля. Заместитель посла Нидерландов Джордж Монсантон подчеркнул, что «Золотой абрикос» важен тем, что в нем представлены как местные, так и международные фильмы, фильмы, которые могут тронуть людей. «Кино — это простой способ достучаться до сердца человека и сказать что-то новое. Миссия фестиваля по развитию межкультурной коммуникации и международных отношений приведет к диалогу между культурами», — сказал он.

Фестиваль сотрудничает с посольством США с 2006 года. В 2022 году кинопрограмма кинофестиваля «Сандэнс» будет представлена в рамках «Золотого абрикоса». Он откроется фильмом Сары Досы «Пламя любви». В конкурсной программе — «Дом из мусора» Саймона Леренга Вильмонта, также будет показан «Свинюшка» Карлотты Переды.

Дженнифер Мак Эндрю, директор отдела по связям с общественностью посольства США, напомнила, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и США, и поддержка фестиваля «Золотой абрикос» является одним из доказательств плодотворного сотрудничества, укрепления и углубления культурных связей между двумя странами.

Руководитель «Гёте-центра» в Ереване, культуролог Натия Микеладзе-Бахсолиани подчеркивает важность проведения фестиваля, ведь в его рамках демонстрируются лучшие фильмы из разных стран мира. В 2022 году Германия будет представлена программой «Сделано в Германии», в которую войдут фильмы «Ужасы войны» Флориана Хоффмана, «Рабие Курназ против Джорджа Буша» Андреаса Дрезена, «Римини» Ульриха Зайдля, «Экзамен» Шоката Амина Корка, Дианы Эль Жиру «Республика тишины».

Ануш Тер-Хачатрян, программный директор фонда «Креативная Армения», рада и гордится тем, что фонд является одним из спонсоров фестиваля. «Проводится большая работа по организации этого кинофестиваля. В течение года проводится большая работа по развитию армянского кинопроизводства, расширению границ, представлению миру новой волны армянского кинематографического мастерства. Мы разделяем эту миссию. Приятно видеть, что имена многих художников и кинематографистов из нашего фонда включены в этот фестиваль», — сказал Тер-Хачатрян.

«Золотой абрикос» в 2022 году пройдет 10-17 июля. В этом году международный кинофестиваль вновь представит публике конкурсные фильмы из разных стран мира, а также фильмы с самых престижных кинофестивалей.