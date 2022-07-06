Полиция Армении распространила заявление, в котором констатируется, что Паспортно-визовое управление Полиции Армении и территориальные паспортные службы работают в перегруженном режиме, что связано с одновременным наличием ряда факторов.

«Сообщаем вам, что в основном в летние месяцы, в связи с сезонными особенностями, резко увеличивается количество заявителей на получение или обмен паспортов. В частности, количество обращений наших соотечественников за получением паспорта для выезда за границу с целью отдыха и для отметки его действия в зарубежных странах, а также обращений граждан Армении, прибывающих в Армению из зарубежных стран, для получения или обмена паспортов становится больше.

Однако 2022 год существенно отличается от предыдущих лет, потому что количество заявлений на получение гражданства Армении от наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах, беспрецедентно возросло. Для сравнения следует отметить, что если в январе-июне 2021 г. количество заявлений на получение гражданства Армении составляло 3448, то за тот же период 2022 г. – 9917 (примерно в три раза больше).

Несопоставимо увеличилось и количество заявлений, поданных на получение/обмен/паспорта гражданина Армении. Большое количество заявителей составляют проживающие в зарубежных странах граждане Армении, которые, находясь летом в Республике Армения, обращаются за получением паспорта гражданина Армении или заменой просроченных паспортов», — сообщает Арменпресс.

Помимо вышеперечисленного, в этом году также увеличилось число иностранцев, прибывающих в Армению для проживания и работы в Армении на длительное время, которые обращаются в паспортно-визовый отдел или региональные паспортные службы с целью легализации своего проживания в Армении. пройти регистрацию, а также получить госномер для оформления документов.

Увеличилось количество лиц, обращающихся в дипломатические органы Армении в зарубежных странах для получения гражданства Армении и паспорта гражданина Армении, в связи с чем посольства и консульские учреждения проводят электронную очередь граждан.

Отмечается, что в связи с большим увеличением обращений возможность постановки на очередь в указанных органах исчерпана на ближайшие 2-3 месяца, поэтому люди предпочитают приезжать в Республику Армения, чтобы получить Гражданство Армении, а также для получения или обмена паспорта, для совершения необходимых действий на месте.

Перечисленные выше, а также ряд других факторов, например, осуществление прописок для зачисления детей в школу, предоставление справок о прописке и получении госномеров и другие обстоятельства вызвали большие очереди в паспортно-визовом отделе Полиции Армении и региональных паспортных служб.

Паспортно-визовый отдел принимает все возможные меры в рамках своих кадровых и материальных ресурсов для обеспечения надлежащего обслуживания заявителей и рассмотрения дел в сроки и порядке, установленных законодательством, а также обсуждается вопрос о возможности оказания некоторых услуг в электронной форме.

В то же время Полиция призывает граждан, обратившихся в региональные паспортные службы, проявить высокую гражданско-правовую ответственность в описанной ситуации и не усложнять ситуацию своими действиями, в частности: не получать более одного билета из аппаратуры управления очередью, установленной в паспортных службах, получать билет в очереди только на себя.