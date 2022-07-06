Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в Испании, провел частную беседу с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Армении.

Ранее МИД Армении сообщал, что 5-7 июля Арарат Мирзоян находится с рабочим визитом в Королевстве Испания. В рамках визита запланированы встречи министра Мирзояна с председателем Конгресса депутатов Меришель Батет, министром иностранных дел Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно, генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили.