Находящийся с рабочим визитом в Мадриде министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 6 июля встретился с министром иностранных дел Королевства Испания Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив друг друга по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, министры иностранных дел с удовлетворением отметили, что за последние три десятилетия между Арменией и Испанией налажено эффективное сотрудничество на основе традиционных связей и общих ценностей.

Собеседники подчеркнули важность активизации политического диалога и взаимных визитов на высшем уровне между двумя странами, выразив готовность двусторонне предпринимать шаги по углублению сотрудничества.

Состоялся обмен мыслями о полной реализации потенциала взаимодействия в сферах торговли и экономики, промышленности, транспорта и инфраструктуры, возобновляемой энергетики, информационных технологий. Стороны согласились, что организация бизнес-форумов и расширение связей между деловыми кругами будут способствовать развитию двустороннего сотрудничества в этих сферах.

В контексте активизации человеческих контактов и взаимного узнавания между Арменией и Испанией была также подчеркнута важность укрепления связей в сфере туризма. Была подчеркнута важность расширения образовательных обменов и возможностей изучения языка и культуры друг друга в обеих странах.

Министр Мирзоян высоко оценил решение правительства Испании об открытии постоянного представительства в Армении, выразив уверенность, что это придаст новый импульс межгосударственным отношениям.

В ходе встречи было затронуто сотрудничество двух стран на многосторонних площадках, а также в рамках партнерства Армения-ЕС.

Были также обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности. Министр иностранных дел Армении представил своему испанскому коллеге ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта и позицию армянской стороны по процессам, направленным на установление мира и стабильности в регионе, а также по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Арарат Мирзоян подчеркнул посредническую роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в продвижении процесса урегулирования и поиске решения нагорно-карабахского конфликта. Министр Хосе Мануэль Альбарес Буэно отметил, что Испания поддерживает всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта путем мирных переговоров.

Коснувшись гуманитарных проблем, возникших вследствие агрессии Азербайджана против Арцаха, глава МИД Армении подчеркнул, что Азербайджан, грубо нарушая международное гуманитарное право, продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и мирных жителей, а также на подконтрольных ему территориях проводит политика искажения и уничтожения идентичности армянского культурно-исторического наследия.

Собеседники коснулись также процесса нормализации армяно-турецких отношений.По итогам встречи главы МИД Армении и Испании выступили с заявлениями для прессы.