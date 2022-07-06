Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники коснулись ряда вопросов армяно-российской двусторонней повестки, а также региональный проблем и ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Стороны обсудили процесс реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Состоялся обмен мнениями о деятельности Комиссии по вопросам делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном, а также проводимой работе по разблокированию региональных коммуникаций.