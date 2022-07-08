Война между Россией и Западом на постсоветском пространстве, точнее, за него, перекинулась и на Минскую группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, в рамках которой Россия, США и Франция дружно сотрудничали не одно десятилетие, несмотря на разногласия в других регионах мира.

Если поначалу после трехстороннего (Россия, Армения, Азербайджан) заявления от 9 ноября 2020г. Москва еще позиционировала себя как сопредседателя МГ ОБСЕ вкупе с США и Францией, то с началом 24 февраля с.г. российской спецоперации на Украине и введением в этой связи Западом жестких санкций в отношении России ситуация кардинально изменилась.

8 апреля с.г. глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД РА Араратом Мирзояном заявил, что Франция и США «в своем русофобском угаре отменили тройку сопредседателей МГ ОБСЕ, заявив, что они не будут с нами общаться в этом формате», а Москва, как и раньше, полностью привержена содействию урегулированию карабахской ситуации, выполнению всех договоренностей, достигнутых в трехстороннем формате между лидерами России, Армении и Азербайджана.

На заявление главы МИД Армении, что по доходящим до него сигналам международное сообщество, несмотря на потуги Азербайджана «похоронить МГ» и на сложную геополитическую ситуацию в мире, продолжает видеть урегулирование азербайджано-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства МГ ОБСЕ, С.Лавров ответил фразой: «Американцы и французы заявили, что тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ прекратила свое существование — это факт. Я не знаю, в какие слова они облекали свое заявление, но, еще раз подчеркну, они тем самым принесли в жертву своим русофобским задачам судьбу региона — по крайней мере ту роль, которую тройка смогла бы сыграть в судьбе региона. Приоритеты они расставили достаточно четко».

О том, что сопредседательство МГ ОБСЕ почило в бозе США и Франция, видимо, сообщили только России, ибо публичных заявлений по этому поводу не было.

Напротив, 9 апреля МИД Франции заявляет, что «продолжается работа с Арменией и Азербайджаном для достижения прогресса в гуманитарных вопросах, поддержки работы по демаркации границы, разблокировке региона, сохранения наследия, заключения мирного договора между двумя странами и урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, а Госдеп США отмечает готовность оказать поддержку Армении и Азербайджану в инициативах по подписанию мирного соглашения и решению вопросов касательно азербайджано-карабахского конфликта, «в том числе, в рамках наших возможностей в МГ ОБСЕ»

Несмотря на это, 14 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляет, что 24 февраля Вашингтон и Париж свернули все контакты с Москвой в рамках «тройки» сопредседателей МГ ОБСЕ и сообщает о назначении бывшего российского сопредседателя МГ Игоря Ховаева спецпредставителем МИД по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Правда, при этом в совместном заявлении президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 19 апреля 2022г. отмечается не только решающий вклад российских миротворческих сил в обеспечение безопасности Нагорного Карабаха, создание благоприятных и безопасных условий для жизни населения, необходимость безотлагательного решения насущных гуманитарных вопросов и востребованность урегулирования азербайджано-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами, но и подтверждается в этом контексте «возможность использования потенциала и опыта сопредседателей МГ ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом» (пункт 24).

20 июня помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что США не отказываются работать с русскими: «Россия — сопредседатель Минской группы. Франция, США и Россия продолжат работу в этом формате».

Однако 24 июня глава МИД РФ на пресс-конференции в Баку заявил, что МГ ОБСЕ прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции.

28 июня США сообщают о назначении сопредседателем МГ ОБСЕ директора Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента Лоры Окла, которая сменит на этом посту Эндрю Шофера. При этом отмечается, что сопредседатель МГ ОБСЕ от США побеседовала со своими коллегами, чтобы обсудить будущее Нагорного Карабаха. «К сожалению, российский сопредседатель не принял приглашение. Мы рассчитываем на продолжение работы Минской группы», — говорится в сообщении.

Москва в ответ выражает сомнение в искренности Вашингтона и Парижа, вновь повторяя, что они 24 февраля демонстративно, без каких-либо консультаций, разорвали связи с российским сопредседателем.

Таким образом, Россия дает понять — для нее вопрос МГ решен. Однако у Армении и Арцаха остается открытым, помимо множества других, один крайне важный, ключевой вопрос — статус Арцаха.

Ни в одном из трехсторонних — Россия, Армения, Азербайджан — заявлений о статусе Карабаха нет ни слова. Оно и понятно — иначе Алиев их не подписал бы. Хотя и содержащиеся в заявлениях договоренности Азербайджан не выполняет — по возвращению военнопленных и заложников, по разблокированию всех коммуникаций, по снижению напряженности и повышению уровня стабильности и безопасности на т.н. армяно-азербайджанской границе.

В ноябре 2020г. президент России Владимир Путин заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, а пока сохраняется статус-кво: «Да, такая проблема существует, окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, существующий на сегодняшний день, что будет дальше — это предстоит решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса».

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости искусственного установления сроков решения вопроса о статусе Карабаха. По его словам, статус Нагорного Карабаха будет определен в зависимости от решения вопроса об этническом и конфессиональном составе региона: «Мы исходим из того, что статус будет определяться в зависимости от того, какие действия мы должны предпринять, чтобы восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе».

И это при том, что Москва прекрасно знает: Баку на государственном уровне проводит арменофобскую политику и ни о каком «этноконфессиональном согласии в Нагорном Карабахе» не мечтает. Со времени развала СССР все усилия Азербайджана направлены исключительно на деармянизацию Карабаха.

Москва же своими заявлениями по вопросу статуса Карабаха дает основание строить самые разные предположения о своих намерениях, что и вызывает сильнейшую обеспокоенность армянской общественности. Тем более, что после парализации работы МГ ОБСЕ, т.е. после 24 февраля с.г. Россия, в отличие от Запада, в частности, США, по поводу необходимости определения статуса Карабаха и о его праве на самоопределение предпочитает на высказываться.

Даже российские эксперты этой темы избегают. В ходе прошедшего на днях в Ереване обсуждения на тему «Конфликт России и Запада на Украине» армянский политолог Сергей Мелконян задал вопрос: «Отказ Москвы от урегулирования в рамках МГ является следствием, условно скажем так, девестернизации политических процессов на постсоветском пространстве или это понимание того, что партнеры стали менее договороспособными? Это важно, потому что, как минимум, из интересов Еревана и Степанакерта исходит урегулирование в рамках МГ, потому что как минимум там поднимается вопрос статуса».

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в своем ответе был лаконичен: «Что касается МГ ОБСЕ, то это не Россия из нее вышла. Мы все прекрасно знаем, что наши западные партнеры блокируют все международные механизмы, институты и форматы, в которых участвует Российская Федерация. Точка».

Получается, что в условиях, когда в трехсторонних заявлениях вопрос статуса НК не затрагивается, ибо Баку категорически отказывается его рассматривать, а Москва в создавшейся геополитической ситуации, по сути, идет у него на поводу, МГ ОБСЕ остается единственным форматом, в рамках которого этот вопрос мог бы обсуждаться.

Занятая Россией позиция понятна и вполне может быть объяснима, о чем я, однако, по ряду причин пока воздержусь говорить. Но очень хотелось бы, чтобы Москва осознавала, что от ее позиции в буквальном смысле зависит судьба Республики Арцах и жизнь арцахцев, которые подвергаются геноциду со стороны Баку и Анкары не 8 лет, как ЛНР и ДНР, а, по меньшей мере, 100 с лишним лет…