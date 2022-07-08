Еще в марте этого года все боялись доллара выше 500 драмов, но оказалось, что доллар за 400 — гораздо хуже. Казалось бы, армянский драм укрепляется, и это хорошо. Однако курс нашей валюты обернулся для многих бедой, поскольку все без исключения предприниматели Армении, экспортирующие свою продукцию, столкнулись из-за этого с большими проблемами. О том, почему дешевый доллар — это плохо и как можно решить проблему, в материале «РА».

В условиях нестабильности

На момент написания этой статьи доллар у нас начал расти. Хотя, не совсем понятно, чем обусловлен этот тренд, и как долго он продлится. Единственное, что ясно — стабильность нам только снится.

«Конечно, стабильность — самое благоприятное состояние. Если я знаю, что стоимость валюты не претерпит каких-либо резких колебаний в обозримом будущем, то могу уверенно брать кредиты и наращивать свой экспорт, будучи уверенным, что когда получу свои средства из-за рубежа, то смогу конвертировать их в драмы примерно по такому же курсу, который был в период отправки товара», — объясняет Карен Хачикян, руководитель компании «Абрикон», являющейся членом Союза предпринимателей «Манташянц».

Экспортер, по сути, озвучил азбучную истину о том, что резкие движения в экономике неприемлемы. А были ли движения резкими? Конечно, да, учитывая тот факт, что за последние полтора месяца курс доллара в отношении драма упал примерно на 20-25% — до отметки в 400 драмов.

Позиция властей, в том числе и Центробанка, все это время сводилась к лаконичному — «не виноватые мы, он сам укрепился». Понятно, что эта позиция подкреплялась множеством экспертных высказываний и публичных выступлений чиновников разного уровня, которые вполне убедительно объясняли, почему на финансовом рынке Армении доллар и евро вдруг начали сдавать свои традиционно крепкие позиции.

К примеру, буквально на днях депутат от фракции «Гражданский договор» Геворг Папоян на своей странице в Facebook опубликовал цифры, объясняющие, по его мнению, причину того, почему доллар подешевел, а отечественный драм укрепился. Так вот, чистый приток трансфертов физлиц в Армению за январь-май 2020 года составил 149 млн долларов. Спустя год, за аналогичный период времени тот же показатель достиг 281,5 млн долларов. А вот уже в этом году за январь-май чистый приток средств, полученных физлицами Армении через комбанки, продемонстрировал и вовсе впечатляющий рост, составив 612,4 млн долларов.

«То есть, чистый приток средств, полученных физлицами Армении через комбанки, вырос в сравнении с первым полугодом 2020 года в 4,1 раз, а с тем же периодом прошлого года — в 2,2 раза», — уточнил депутат.

Высокая цена укрепляющегося драма

Каковы бы ни были причины сложившейся ситуации, факт в том, что из-за стремительного укрепления драма начали нести убытки (и немалые) сферы, создающие добавленную стоимость и приносящие деньги в страну: туриндустрия, виноделие, сельское хозяйство, ИТ-сфера, текстильная промышленность, производство алкогольных напитков и многие другие.

«Будучи руководителем бизнес-консалтинговой компании, ежедневно в своей работе я вижу, что предприниматели в Армении сталкиваются с серьезными проблемами. И эти проблемы — многослойные, накопленные, так сказать, за 30 лет. Но, когда к ним добавляется гораздо более существенная проблема в виде девальвации инвалюты, то компании, особенно экспортеры, вынуждены уже переходить на кризисное управление и тратить довольно большие ресурсы на решение своих проблем. В результате бизнесу приходится заниматься только лишь операционной деятельностью, поскольку в сложившихся условиях у них нет больше возможности для развития, расширения и выхода на новые рынки», — говорит в беседе с нами еще один член Союза «Манташянц», основатель компании «BSC» (Business Support Center) Самвел Геворкян, имеющий за плечами три десятилетия опыта работы с предпринимателями.

В итоге, представители бизнес-сектора, причем, самых разных отраслей местной экономики, неоднократно посредством разных площадок обращались к правительству, призывая предпринять конкретные шаги для того, чтобы не растерять в кратчайшие сроки все те достижения, к которым армянские компании шли годами.

«Очевидно одно — нельзя игнорировать важнейшие отрасли армянской экономики, приносящие стране валюту. Нельзя приносить в жертву костяк экономики для решения каких-то сиюминутных задач. Потому что в долгосрочном разрезе это приведет к десятикратно большим болезненным проблемам», — взывал к властям соучредитель экспертной группы «Экспорт Армения» Эмиль Степанян.

Бизнес бросил клич о помощи, власти откликнулись

Вопрос в том: а слышит ли государство голос бизнес, имеется ли эта самая обратная связь?

«Слышать — слышат. Но вот, что касается дальнейшего движения, то это тема долгих дискуссий. Многие скажут, что после этого предпринимаются какие-то шаги, некоторые будут уверять, что это далеко не так. Одним словом, мнения на сей счет разные. Но мне лично хотелось бы, чтобы эта связь была намного сильней, чтобы реакция государства на проблемы бизнеса была более реактивной. А главное, чтобы взаимодействие государства с бизнесом носило последовательный характер, а не происходило только при возникновении кризисных ситуаций», — изложил свою точку зрения глава компании «BSC».

На этот раз, однако, бизнесом был брошен клич о помощи, на который откликнулись представители финансово-экономических властей страны. В последних числах прошлого месяца председатель Центробанка Мартин Галстян в учебно-исследовательском центре ЦБ в Дилижане встретился с членами Союза предпринимателей «Манташянц», Союза компаний передовых технологий и Ассоциации армянских застройщиков.

О том, какие проблемы были подняты в ходе этой встречи и о чем удалось договориться, мы попытались выяснить в беседе с председателем Союза предпринимателей «Манташянц» Ваграмом Миракяном. Выяснилось, что помимо обсуждений с главой ЦБ, предприниматели встречались также с министрами экономики и финансов.

Бизнес предложил обсудить два варианта развития событий. Идеальным вариантом, по словам нашего собеседника, было бы снижение курса армянской валюты или хотя бы его сдерживание для того, чтобы на рынке появилась, если не стабильность, то хотя бы предсказуемость.

Да, но председатель ЦБ ранее неоднократно заявлял — идти на искусственное обесценивание драма финансовый регулятор не намерен, поскольку такой расклад, по оценкам его главы, может привести к новой волне инфляции, которая заденет широкие слои общества.

«Вариант снижения курса драма Центробанк считает неприемлемым, прогнозируя в таком случае чуть ли не апокалипсический сценарий развития событий. Второй вариант, предложенный нами, сводился к тому, чтобы тем сферам, которые несут убытки от валютных колебаний, было предоставлено содействие со стороны государства», — пояснил глава Союза предпринимателей «Манташянц».

Все понимают – проблема есть и ее надо решать

На наш вопрос, идет ли речь о каких-то налоговых преференциях, он ответил, что, скорее, тут можно говорить о кэшбэке, то есть возврате компаниям средств, сформировавшихся в госказне за счет роста инфляции. Ведь инфляция приносит дополнительные налоговые поступления в госбюджет, посредством распределения которых можно реагировать на возникшие проблемы бизнеса.

«На сегодня в результате инфляции уже есть плюс 100 млн долларов излишка. Чтобы было понятно, о чем речь, приведу пример. Предположим, раньше некий товар стоил условно 10 долларов, а теперь в результате инфляции, достигшей порядка 9-10%, тот же товар вырос в цене и стал стоить 11 долларов. Следовательно, налоги выплачиваются, исходя уже не с 10-ти, а с 11-ти долларов стоимости этого товара, в связи с чем объем налоговых выплат в бюджет в целом растет. Так вот, мы предлагаем эти дополнительные средства в размере 100 млн долларов вернуть в виде кэшбэка бизнесу, пострадавшему от укрепления нацвалюты», — детально изложил суть дела В.Миракян.

Впрочем, такая схема содействия применима больше к экспортерам, но не ко всем отраслям, оказавшимся под негативным воздействием укрепившегося драма. К примеру, о каком кэшбэке может идти речь в случае с компаниями туриндустрии или застройщиками? Поэтому здесь важна реализация государством секторальной политики, а именно — предоставление правительством поддержки в виде дополнительных субсидий, налоговых льгот и пр. тем отраслям, где в нынешней ситуации страдает их конкурентоспособность.

«На самом деле, все три стороны — ЦБ, Минэкономики и Минфин — понимают, что есть проблема и ее надо решать. При этом в ЦБ указывают на то, что в целом их задача сводится к обеспечению макроэкономической стабильности, а реализация отраслевых программ, скажем, по содействию тем же экспортерам — уже не их позиция. Однако в целом я бы оценил нашу встречу довольно конструктивной. При условии, конечно, что она будет иметь конкретный результат. В любом случае, это хорошее начало, поскольку планируется в скором времени провести еще встречи с главами финансового и экономического ведомств. Пока мы им только представили проблемы, а в дальнейшем уже будут проводиться обсуждения на предмет того, как их решить», — резюмировал наш собеседник.