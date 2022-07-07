По инициативе Государственного симфонического оркестра Армении с 9 по 19 июля в Ереване пройдет фестиваль современной классики. Отныне он будет носить имя известного польского композитора и дирижера с армянскими корнями Кшиштофа Пендерецкого.

В начале фестиваля оркестр исполнит произведения финских и эстонских композиторов под управлением дирижера Хану Линту в концертном зале «Арам Хачатрян». Будут исполнены произведения Арво Пьярта, Кайи Саариахо, Себастьяна Фагерлунда.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор Государственного симфонического оркестра Армении Саргис Балбабян напоминает, что фестиваль «Современная классика» впервые прошел в 2019 году.

Каждый концерт фестиваля был посвящен одному композитору. Одним из почетных гостей был Кшиштоф Пендерецкий, который тепло относился к Армении. В конце жизни связь композитора и его жены Эльжбеты Пендерецкой с Арменией еще более укрепилась благодаря их дружбе с Государственным симфоническим оркестром Армении и поездкам в Армению. В 2019 году наследию Пендерецкого был посвящен целый концерт, и этот год не станет исключением.

«В 2019 году концерты были посвящены Карлу Дженкинсу, Тиграну Мансуряну, Алексею Шору, Александру Чайковскому и другим. В нем приняли участие лучшие солисты: скрипачи Юрий Башмет, Гидон Кремер, виолончелист Марио Брунелло, пианист Борис Березовский и другие. Благодаря фестивалю в Армении создается интересная среда: наши молодые композиторы получают возможность общаться с популярными творцами, и нам удается показать, что армянское композиторское искусство также имеет свое место в мировой музыке. Большая часть концертов предыдущего фестиваля транслировалась на Medici.tv», — сообщил Балбабян, добавив, что фестиваль, пользующийся большим интересом у любителей музыки, будет ежегодным.

Из-за пандемии организаторы не смогли воплотить фестиваль в жизнь в 2020-2021 годах, а в 2022 году обещают слушателям интересные вечера классической музыки. По словам Балбабяна, в Армению прибудет известная скрипачка Летиция Морено, которая на концерте 16 июля исполнит Концерт №2 для скрипки с оркестром Пендерецкого. В этом же концерте Армянский государственный симфонический оркестр исполнит 4-ю симфонию Пендерецкого и Адажиетто из оперы «Потерянный рай».

Одна из важных миссий фестиваля – реализация премьер. Ряд премьер будет представлен на заключительном концерте, который состоится 19 июля в концертном зале «Арам Хачатрян». Состоятся мировая премьера Девятой симфонии украинского композитора Валентина Сильвестрова, а также Хоровая пассакалья Карла Дженкинса для хора и оркестра. Автор написал ее по заказу Армянского государственного симфонического оркестра.

Произведение посвящено памяти жертв 44-дневной Арцахской войны. Также прозвучат «Семь молитв» Тиграна Мансуряна из молитвенного цикла святого Нерсеса Шноралу «Исповедь с верой» для баритона, хора и оркестра. Заключительный концерт называется «Молитвы».

Говоря о рисках представления широкой публике произведений неизвестных композиторов, Саркис Балбабян говорит, что публика хочет услышать произведения известных композиторов и классиков, но одной из важных миссий Симфонического оркестра является популяризация современного армянского композиторского искусства.



«Оркестр включает произведения современных композиторов не только в рамках проводимого с 2010 года фестиваля армянского композиторского искусства, но и регулярно обращается к произведениям наших авторов в концертные сезоны.

Мы должны уметь правильно понимать слушателя, его ожидания и требования. Мы работаем над тем, чтобы привлечь как можно более широкую аудиторию, чтобы студенты и молодежь посещали концертные залы. На концертах также важно присутствие композиторов, произведения которых исполняются в этот день. Каждый должен способствовать распространению армянского композиционного искусства.

Все хотят слушать популярную музыку, но мы не должны ограничиваться представлением известных произведений известных композиторов, мы должны подготовить слушателя, поработать с ним, чтобы он был готов воспринимать классическую музыку во всей ее глубине.

Мы делаем «Классик Джексон», «Симфонический рок», «Симфонический Голливуд» и другие подобные программы, цель которых — собрать в зал молодежь, привлечь людей, никогда не слышавших симфоническую музыку. Они приходят на концерт, слушают известные шлягеры в исполнении симфонического оркестра, таким образом соприкасаясь с классическим искусством», — говорит Саркис Балбабян.



По его уверению, слушатель таких программ может стать и слушателем классической музыки.

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Он упоминает: фестивали необходимы для распространения классической музыки. Они освещаются в различных международных СМИ, аудио- и видеозаписи концертов редактируются и размещаются на лучших медиа-площадках, пишутся статьи о композиторах и их творчестве. Все это способствует популяризации классической музыки.



Фестиваль современной классики имени Пендерецкого пройдет при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.



Анжела Амбарцумян



Фото Айка Манукяна