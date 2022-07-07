В Национальном Собрании Армении продолжается работа внеочередной сессии, начатой по инициативе правительства 6 июля.

Как сообщает «Арменпресс», во втором чтении будет рассмотрен ряд законопроектов, принятых накануне в первом чтении, в том числе законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон РА «Об обороне» и прилагаемый пакет законопроектов, которым предусмотрено, что в вооруженных силах Республики Армения начальником Генерального штаба вооруженных сил будет первый заместитель министра обороны.

Во втором чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О воинской службе и статусе военнослужащих».