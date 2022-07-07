По результатам прошедшей встречи спецпредставители Армении и Турции достигли договоренности об открытии границы между Республикой Армения и Турцией для граждан третьих стран и осуществлении авиаперевозок Турция-Армения и в обратном направлении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, состоявшемся 7 июля.

«Сейчас нашим ведомствам очень важно работать с соответствующими ведомствами Турции, потому что политическое соглашение соглашением, но от этой работы зависит их выполнение, и моя задача — работать скоординированно для реализации достигнутых договоренностей как можно скорее», — сказал он.

1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Килича.

Стороны договорились обеспечить возможность пересечения сухопутной границы Армении и Турции в кратчайшие сроки для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Также была достигнута договоренность о скорейшем начале осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и принято решение начать необходимые процессы в этом направлении.

Кроме того, обсуждались и другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели полного урегулирования между двумя странами.

Наконец, стороны вновь подтвердили свое согласие на продолжение процесса урегулирования без предварительных условий.