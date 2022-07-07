Правительство Армении предоставит Министерству территориального управления и инфраструктуры 13,3 млрд драмов на реализацию трех крупных проектов.

Как сообщает «Арменпресс», министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян сказал, что один из этих проектов касается строительства водохранилища Капси.

«Сейчас документы изучаются и, если все пройдет нормально, необходимо будет выделить застройщику дополнительно 3,5 млрд драмов», — сказал он, добавив, что работы ведутся в двух проектах в Ереване: Аргаванд-Ширак и Бабаджанян-Аштарак, а для их завершения необходимо 4,1 млрд драмов.

«Средние ремонтные работы постоянно изучаются. У нас есть десять участков дороги протяженностью 135 км, на ремонт которых необходимо выделить 5,7 млрд драмов», — сказал Саносян.

Премьер-министр Никол Пашинян добавил, что объявлен международный тендер на восстановление двух тоннелей в Дилижане. «Я поставил задачу, чтобы Степанаванский и Дилижанский тоннели выглядели красиво и соответствовали международным стандартам», — сказал премьер-министр.