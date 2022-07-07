Правительство Республики Армения дало предварительную положительную оценку проекту строительства статуи Иисуса Христа на горе Атис Гагиком Царукяном, руководителем компании «Мульти Групп».

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 7 июля, отметив, что статуя повысит интерес туристов к Армении. Премьер-министр отметил, что соответствующие документы внесены в Правительство.

«Соответствующие государственные органы должны обсудить и принять решение. Наша предварительная оценка проекта положительная, так как мы считаем, что он принесет значительный туристический интерес в Армению. Надеюсь, что наши соответствующие органы своевременно обсудят этот вопрос, и проект будет продвигаться вперед, как и планировалось», — сказал Пашинян.

Гагик Царукян анонсировал проект строительства статуи Христа в январе 2022 года. Из более чем 300 представленных работ в течение 7 дней были отобраны 12 лучших, затем, по сумме результатов общественного голосования и выбора конкурсной комиссии монументального статуйного комплекса Иисуса Христа победителем был признан скульптор Армен Самвелян со своим проектом.