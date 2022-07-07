Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян вместе с министром здравоохранения Микаелом Айрияном провел встречу с руководящим составом всех государственных медицинских учреждений республики, чтобы обсудить текущую ситуацию в отрасли и разработку проекта пятилетней стратегии.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате государственного министра Республики Арцах, Артак Бегларян и министр здравоохранения выслушали полугодовые сводные отчеты руководителей степанакертских и областных медицинских учреждений, поинтересовались существующими проблемами и были даны соответствующие указания по их решению.

Касаясь разработки стратегии системы здравоохранения, госминистр, в частности, отметил:

«Все направления кардинальных реформ и развития системы здравоохранения и механизмы их реализации должны быть четко определены в проекте стратегии, включая условия строительства, техническое обеспечение, эффективное управление кадровыми ресурсами, профилактическое здравоохранение и другие важные вопросы. К стратегии планируется приложить план мероприятий, в каждом из которых должны быть определены четкие цели, мероприятия, график и другие данные. Для этого необходимо сформировать рабочие группы по разработке и реализации программ всех стратегических направлений. Другими словами, нам нужно перейти от частичных и краткосрочных усилий к стратегическим и долгосрочным решениям».

На консультации также обсуждались возможности решения различных локальных и краткосрочных проблем, связанных с управлением очередями в медицинских учреждениях, оптимальным использованием зданий, эффективным использованием электронной системы управления и другие вопросы.