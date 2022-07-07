7 июля вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян принял руководителя Всеармянской молодежной футбольной ассоциации (ПАМФА) Арама Каграманяна. На встрече также присутствовали председатель

Постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Сисак Габриелян, депутат Арен Мкртчян, заместитель министра ОНКС Карен Гилоян и президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян.Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью и коммуникациям Национального Собрания Армении, были обсуждены перспективы развития армянского футбола и программы, направленные на популяризацию.

По словам Акопа Аршакяна, необходимо максимально эффективно использовать потенциал диаспоры для дальнейшего совершенствования местного футбола и вовлечения в этот процесс наших соотечественников из диаспоры.

Арам Каграманян и Армен Меликбекян представили программы, которые сделают Армению более узнаваемой в мире через футбол.Основной функцией Всеармянской молодежной футбольной ассоциации является выявление и привлечение талантливой молодежи диаспоры к армянскому футболу. Первое собрание PAYFA состоялось в Лос-Анджелесе, США и Канада были включены армянские дети, родившиеся в 2009 году. 8 лучших из них приехали в Ереван.

Арам Каграманян выразил надежду, что программа будет реализована и в других общинах диаспоры.