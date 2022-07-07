Видео, переданное 5 июля телеканалом CBC TV Azerbaijan и переведенное на греческий язык посольством Азербайджана в Греции, касающееся села Мехмана Арцаха и историко-культурного наследия, является не чем иным, как возмутительной попыткой «экспортировать» политику разжигания ненависти к армянам, ставшую обычным явлением в Азербайджане, в другие страны.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщило посольство Армении в Греции.

«Село Мехмана в Мартакертском районе Арцаха было основано четырьмя шахтерами-греками, которые, по словам их потомков, были греками из Понта, пережившими геноцид. До войны здесь бок о бок жили греки и армяне, было много армяно-греческих семей. В 1992 году, в результате широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха, Азербайджан оккупировал село Мехмана вместе со всем Мартакертским районом, вынудив его жителей-греков покинуть свои дома вместе с тысячами армян», — говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что Софи Иванидис, глава общественной организации «Греческая община Республики Арцах» и известная в Арцахе тележурналистка, родители которой родом из Мехмана, говорит, что во время Арцахской войны греки Арцаха обратился к правительству Греции с просьбой принять их, и правительство откликнулось на них. 1992 г. в связи с этим многие греко-армянские семьи Арцаха перебрались в Грецию. В то время родители решили остаться в Арцахе, несмотря на то, что у них был вид на жительство, выданный правительством Греции. «Мы остались в Арцахе и вместе со всеми пережили трудные дни Арцахской войны и с честью победили».

Через год была освобождена Мехмана, в которой также приняли участие мехманийцы. Деревня, полностью разрушенная азербайджанскими вооруженными силами, была восстановлена, и некоторые из греков вернулись, в том числе 80-летний дедушка Софи Иванидис, Никола Иванидис, который умер в своем родном селе через 15 лет.

«В ролике телеканала CBC Азербайджана также искажены и не соответствуют действительности факты «посягательства» Греческой Православной Церкви на греческое историко-культурное наследие, поскольку упомянутая церковь является русской церковью, расположенной в Геворгаванском районе Мартунинского района, которая, кстати, была повреждена в первую войну, развязанную Азербайджаном, затем еще и в 2020 году, в ходе 44-дневной войны, не дав возможности ее восстановить.

В ролике намеренно умалчивается о другом разрушенном азербайджанскими властями православном храме — греческом православном (русском) соборе великомученика Георгия Победоносца в Шуши, который также посещали греки. В начале 1960-х годов, когда руководством АССР было принято решение о сносе армянской части Шуши, была разобрана и церковь, на базе которой было построено здание Дома культуры.

Видео телеканала CBC TV — очередная попытка азербайджанской пропагандистской машины отвлечь внимание международного сообщества от этой страны в 2020 году. После конкретных фактов бомбардировки армянских церквей в ходе военных действий и установления перемирия, политики, направленной на уничтожение армянского следа и преобразование историко-культурных памятников на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, в связи с чем в марте 2022 года Европарламент принял резолюцию под названием «Уничтожение культурного наследия в Нагорном Карабахе».

Резолюция призывает Азербайджан предпринять необходимые шаги для предотвращения вандализма и уничтожения армянского культурного наследия и наказать тех, кто осуществляет такие действия. Упоминается также о создании в Азербайджане специальной комиссии с целью «албанизации» армянских культурных памятников, которая призвана преобразовать армянские культурные и религиозные памятники с дальнейшим их присвоением.

Такими шагами Азербайджан продолжает бросать вызов всему цивилизованному обществу, несмотря на решение Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года о применении чрезвычайных мер, которое четко обязывает Азербайджан «принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения армянского культурного наследия, в том числе церквей и других мест отправления культа, памятников, достопримечательностей, кладбищ и артефактов».

В целях сохранения историко-культурных памятников Арцаха и спасения их от дальнейшего вандализма вмешательство международного сообщества, в частности, ЮНЕСКО, чьей ознакомительной миссии Азербайджан продолжает препятствовать, сегодня более чем актуально», — говорится в сообщении посольства Армении в Греции.