Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян сегодня принял американского ученого и бизнесмена армянского происхождения Нубара Афеяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян приветствовал гостя и отметил, что всегда рад видеть его в Армении. Нубар Афеян поблагодарил президента за прием.

Ваагн Хачатурян и Нубар Афеян обсудили перспективы развития образования и науки в Армении. Бизнесмен представил президенту текущие и перспективные инициативы и программы, направленные на дальнейшее укрепление и развитие отношений Армения-Диаспора в указанных сферах.

Достигнута договоренность об объединении усилий для реализации социальных и образовательных многопрофильных программ.