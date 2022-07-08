10 июля исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Швецией и Арменией.

Как сообщает «Арменпресс», на официальной странице посольства Швеции в Армении в Facebook сообщается, что министры иностранных дел Швеции и Армении обменялись посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Швецией и Республикой Армения.

В своем письме министр иностранных дел Швеции Анне Линде выразила глубокую признательность за дружбу и сотрудничество между двумя странами и выразила надежду на продолжение хороших двусторонних отношений и сотрудничества.

В своем послании министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что двустороннее сотрудничество приобрело новый импульс благодаря многолетней приверженности Швеции поддержке и содействию проводимым в стране демократическим реформам. Министр Мирзоян подтвердил готовность Армении содействовать сотрудничеству между двумя странами во всех форматах.