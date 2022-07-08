8 июля Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Эстонской Республики Рину Калюранд.

На встрече обсуждены приоритеты взаимодействия парламентов двух стран и продолжение сотрудничества в рамках парламентской дипломатии.

«Мы постоянно следим за деятельностью парламента Эстонии и придаем большое значение любому заявлению или любому другому проявлению по чувствительным для нас вопросам», — сказал, по сообщению «Арменпресс» спикер НС РА. Он сослался на визит спикера парламента Эстонии Юри Ратаса в Шуши 24 мая с.г., назвав его крайне тревожным.

По словам Алена Симоняна, заявления г-на Ратаса в обезлюдевшем Шуши не только не отражают дух дружественных отношений между нашими двумя странами, но и противоречат официальной поддержке Эстонией мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках председательства Минской группы ОБСЕ. Он сообщил послу, что направил письмо спикеру парламента Эстонии, в котором разъяснил суть конфликта и последствия катастрофической войны 2020 года. Спикер Национального Собрания РА выразил надежду, что эстонский коллега в ближайшее время посетит Армению и на месте ознакомится с ситуацией, а также встретится с официальными лицами, представляющими Нагорный Карабах.

Посол Эстонии, поблагодарив за прием, выразила надежду, что в ближайшее время будет возможность обсудить все вопросы со спикером эстонского парламента. Она передала Председателю Национального Собрания официальное приглашение спикера парламента Эстонии, в ответ на которое Ален Симонян подтвердил свое желание видеть своего эстонского коллегу в Армении и с радостью принял взаимное приглашение.