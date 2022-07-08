Под руководством премьер-министра Никола Пашиняна и с участием руководителей заинтересованных учреждений состоялось совещание по реформам судебно-правовой сферы.

Об этом сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Перед обсуждением повестки дня Никол Пашинян поздравил главу Пенитенциарной службы Сергея Атомяна с присвоением звания генерал-майора юстиции, которое было присвоено ему решением Премьер-министра РА от 4 июля 2022 года. Премьер-министр лично передал решение о присвоении звания руководителю Службы национальной безопасности и пожелал ему эффективной работы.

Далее в контексте судебной реформы, в частности, обсуждался проект строительства нового пенитенциарного учреждения. Министр юстиции Карен Андреасян и заместитель министра Арпине Саркисян подробно представили предлагаемую модель и отметили, что она разработана на основе изучения передового международного опыта и стандартов, исходя из приоритета защиты прав человека. Там были ссылки на предлагаемые конструктивные решения, условия труда, строительства и проживания, а также финансовая оценка проекта.

Состоялся обмен мнениями по вышеуказанным и другим смежным вопросам, обсуждено, что необходимо сделать.

Премьер-министр отметил, что стратегической перспективой реформы должно стать построение судебно-правового кластера, где будут интегрированы взаимосвязанные инфраструктуры. Это будет способствовать повышению эффективности процесса отправления правосудия и оперативной совместимости систем. Глава правительства поручил продолжить работу в рамках этой логики.